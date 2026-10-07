Supervivientes All Stars 07 octubre 2026

El concursante de 'Supervivientes All Stars 2026' ha reconocido que en su equipo también llegaron a plantearse robar comida, aunque finalmente decidieron no hacerlo

La polémica por el de robo de comida del Equipo Luna sigue dando mucho que hablar en 'Supervivientes All Stars'. Después de las críticas que han recibido algunos concursantes por su comportamiento, María Jesús Ruiz ha vuelto a defender a sus compañeros, insistiendo en las durísimas condiciones que están viviendo en Laguna Cacao. Sin embargo, en medio del debate, ha sido Víctor Janeiro quien ha sorprendido con una inesperada confesión que, hasta ahora, no había salido a la luz. El marido de Beatriz Trapote ha reconocido que su equipo también llegó a plantearse robar comida cuando atravesaba uno de los momentos más complicados de su aventura, aunque ha dejado claro que, finalmente, decidieron no llevar a cabo.

María Jesús Ruiz defiende a su equipo y estalla contra las críticas Todo ha comenzado cuando Sandra Barneda ha preguntado a María Jesús Ruiz cómo se encontraba después del complicado momento que había vivido el domingo, cuando llegó a pedir perdón públicamente por lo ocurrido y la concursante ha aprovechado el momento para volver a explicarse y decir cuatro cosas a sus compañeros del Equipo Sol. María Jesús ha explicado que las condiciones en Laguna Cacao están llevando a sus compañeros al límite. "Solamente hay que verse en nuestra piel y en nuestras carnes para saber la situación en la que nos encontramos". La superviviente ha asegurado que allí ni siquiera los pescadores profesionales han conseguido pescar y ha descrito la sensación que están viviendo: "Estamos en Lago Cacao, donde no vemos ni la luz del sol, donde tenemos una situación de claustrofobia constante", decía mientras Rubén Torres, uno de los compañeros más críticos en cuanto al robo, negaba con la cabeza y le preguntaba entonces si esas circunstancias les daban derecho a robar. María Jesús respondía tajante: "Eso no me va a dar derecho, pero vosotros no sois nadie para juzgarnos".

La concursante también ha reprochado a varios de sus compañeros su falta de empatía, asegurando que, aunque algunos se mantuvieron callados, no fueron suficientemente comprensivos con la situación que estaban atravesando: "Fuisteis muy poco empáticos y muy poco generosos". Víctor Janeiro suelta el bombazo: reconoce que también pensaron en robar María Jesús ha recordado también que Víctor Janeiro había llegado a decir que él también habría robado. Una afirmación que ha llevado a Sandra Barneda a darle la palabra, tras un rato con la mano levantada pidiendo turno para intervenir, para conocer su versión. Lejos de esquivar el asunto, Víctor ha sido muy claro y ha reconocido que su equipo también estuvo a punto de tomar una decisión similar durante su estancia en la playa: "Nosotros estuvimos en esa playa y en peores condiciones, porque no llegamos a tener ni comida. Nosotros vivíamos de un trocito de coco", ha explicado, recordando las dificultades que atravesaron. Y ha sido entonces cuando ha llegado su confesión: "Aguantamos, estuvimos al límite, estuvimos hasta planeando el robo, pero es verdad que después fuimos conscientes, pensamos la jugada y decidimos no hacerlo".

Pese a dejar claro que finalmente descartaron aquella posibilidad, Víctor ha querido mostrar su comprensión hacia sus compañeros y ha dejado claro que él sí empatiza con lo que están viviendo: "Pero os entiendo", ha concluido. Rubén Torres se mantiene firme y Marta Peñate le frena La confesión de Víctor no ha puesto fin al enfrentamiento. Sandra Barneda ha preguntado entonces a Rubén Torres si consideraba que había abandonado a su equipo al mostrarse implacable sobre no respaldar ningún intento de robo. "Yo no abandono a mi equipo", ha respondido contundente. El concursante ha explicado que su intención siempre será tranquilizar a sus compañeros y recordarles las provisiones: "Yo lo que hago, ante una situación de saltarse las normas, es intentar tranquilizar a mi equipo", ha señalado. Ademas ha insistido en que jamás estará dispuesto a participar en una acción de este tipo y volvía a sentenciar al Equipo Luna: "Estáis intentando excusar un mal un mal acto excusándolo en tirarnos la mierda a nosotros por deciros que está mal hecho".