Una importante salvación provoca euforia, la significativa reacción de una superviviente y deja un duelo de titanes para la expulsión

Asraf Beno, Damián Quintero y Víctor Janeiro fueron los tres señalados en las primeras nominaciones tras la unificación de esta edición de 'Supervivientes All Stars' y durante la noche de 'Tierra de nadie' el más votado por la audiencia iba a descubrir que era el primer salvado y ya no está en peligro en la expulsión del próximo jueves.

Empezaba una salvación determinante en esta lucha de titanes en la expulsión de esta semana, la que los tres afrontaban "muy nerviosos", como bien aseguraba María Lamela y lo hacía comunicando a uno de ellos quién era el primer concursante en seguir nominado y este era Damián Quintero, al que le caía el cubo con pintura negra. Lo que dejaba entre Víctor o Asraf al salvado.

"El segundo superviviente que continúa nominado y se enfrentará a Damián en la expulsión definitiva del próximo jueves es...", entonaba María Lamela para dar el nombre de Víctor Janeiro al que también le caía el cubo de pintura negra.

Por tanto, Asraf Beno se teñía de blanco al ser el primer salvado, estallando de felicidad y emoción al saber que sigue concursando una semana más en 'Supervivientes All Stars': "Gracias, os quiero, gracias por dejarme una semana más". Mientras podían verse las significativas reacciones de algunos de sus compañeros, como la de Rosa Benito.