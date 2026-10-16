En una noche llena de emociones en 'Supervivivientes All Stars' ha llegado la unificación. Tras el juego más grande hasta la fecha los concursantes han descubierto que se eliminan los grupos y que todos juntos van a formar 'Playa leyenda', la nueva localización en la que llevarán a cabo su convivencia.
Pero esto no era todo, también han disputado el primer juego de líder tras convertirse en un solo un equipo, en el que todos lo han dado todo mostrando la gran resistencia que pueden llegar a tener, pero solo uno de ellos se ha hecho con el ansiado collar y ha sido Ivana Icardi, ganando la inmunidad y el poder de la nominación directa. Y tras saber todo esto, han comenzado las primeras nominaciones después de la unificación:
Rosa Benito: no voy a tocar a nadie de mi grupo, no conozco a los otros y lo siento, pero es así: nomino a Omar.
Asraf Beno: lo tengo clarísimo, voy a nominar a Damián porque he querido hacerlo muchas veces y no he podido, esta semana he discutido con él, eleva mucho el tono y todo lo convierte en una discusión.
Yola Berrocal: Voy a nominar a Damián porque siempre me ha nominado cuando ha sido líder.
Víctor Janeiro: nomino a Asraf porque me ha tachado de meter mierda, de ser un falso y la gente que me conoce, mi mujer que seguro que está ahí puede corroborar que no es así y saben la persona que soy.
Arkano: voy a nominar a Damián porque no le conozco todavía, pero me trasmite que es chulito y no me gusta.
Omar Sánchez: mi nominación es para Yola porque es con la que menos trato he tenido.
Damián Quintero: nomino a Asraf.
Damián Quintero y Asraf Beno han sido los dos supervivientes señalados por el grupo, pero todavía quedaba que Ivana Icardi, como líder, tomase su importante decisión de la nominación directa: “Voy a nominar a Víctor Janeiro porque con Omar he hecho una tregua y como todavía no he convivido con él, no quiero nominar a las chicas porque merecemos un descanso”.
Por tanto, los nominados definitivos de esta semana en 'Supervivientes All Stars' son Asraf Beno, Damián Quintero y Víctor Janeiro: ¡ya puedes votar a quién quieres salvar a través de la app de Mediaset Infinity, de manera completamente gratuita!