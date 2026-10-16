Supervivientes All Stars 16 octubre 2026

Los concursantes nominan, por primera vez en esta edición, como un solo grupo e Ivana Icardi cierra la lista definitiva con su nominación directa como líder

En una noche llena de emociones en 'Supervivivientes All Stars' ha llegado la unificación. Tras el juego más grande hasta la fecha los concursantes han descubierto que se eliminan los grupos y que todos juntos van a formar 'Playa leyenda', la nueva localización en la que llevarán a cabo su convivencia. Pero esto no era todo, también han disputado el primer juego de líder tras convertirse en un solo un equipo, en el que todos lo han dado todo mostrando la gran resistencia que pueden llegar a tener, pero solo uno de ellos se ha hecho con el ansiado collar y ha sido Ivana Icardi, ganando la inmunidad y el poder de la nominación directa. Y tras saber todo esto, han comenzado las primeras nominaciones después de la unificación:

Así han sido las primeras nominaciones tras la unificación Rosa Benito: no voy a tocar a nadie de mi grupo, no conozco a los otros y lo siento, pero es así: nomino a Omar. Asraf Beno: lo tengo clarísimo, voy a nominar a Damián porque he querido hacerlo muchas veces y no he podido, esta semana he discutido con él, eleva mucho el tono y todo lo convierte en una discusión. Yola Berrocal: Voy a nominar a Damián porque siempre me ha nominado cuando ha sido líder. Víctor Janeiro: nomino a Asraf porque me ha tachado de meter mierda, de ser un falso y la gente que me conoce, mi mujer que seguro que está ahí puede corroborar que no es así y saben la persona que soy.



Arkano: voy a nominar a Damián porque no le conozco todavía, pero me trasmite que es chulito y no me gusta. Omar Sánchez: mi nominación es para Yola porque es con la que menos trato he tenido. Damián Quintero: nomino a Asraf.