Los últimos días de Rubén Torres en Honduras antes de abandonar definitivamente la aventura no fueron fáciles para él. Y es que el que fuera capitán de esta edición de 'Supervivientes All Stars' junto con Marta Peñate se derrumbó ante sus compañeros asegurando que tenía una conversación pendiente con su novia, Laura Cantizano, lo que le tenía completamente sumergido en un mar de dudas. Pues bien, esa conversación ya se ha dado durante la última gala en Telecinco... ¡tanto que se trataba de una romántica pedida de matrimonio!
Una pedida de matrimonio que ha llegado con Sandra Barneda, una vez más, como 'maestra de ceremonias', llamando a Laura Cantizano y pidiéndole que acudiera a donde se encontraba Rubén Torres: "Ha llegado el momento. No os quitáis ojo. Siéntate, por favor... esa conversación pendiente".
En ese momento, Rubén Torres le ha pedido que se levantara, no sin antes mostrarse muy nervioso, asegurando que no quería que "se molestara por ello ni se enfadara" por lo que estaba a punto de decirle: "Una de las palabras que podía haber dicho en el puente de las emociones era amor. Para entenderlo tendría que entender el desamor y yo venía de tener el corazón roto y tú me lo alegraste".
"En los cuentos de princesas, el príncipe va a conquistar a la princesa, pero en este caso fuiste tú, que conquistaste mi castillo, lidiaste con mi dragón personal e hiciste un camino que estamos haciendo juntos. Gracias por acompañarme en todos mis proyectos siempre", ha señalado Rubén Torres.
Además, Torres le ha dado las "gracias" por ser la mejor madre, la mejor hija y la mejor nuera, además de pedirla perdón por si alguna vez le ha podido decir algo en alguna discusión o situación que han vivido: "Te amo muchísimo y gracias por ser la mejor hija también, madre... y también quería saber si eres la mejor mujer".
Rubén Torres ha hincado la rodilla y, culminando este precioso momento, le ha preguntado de forma directa y concisa: "¿Quieres casarte conmigo?". Ambos se han tapado la cara y, con los nervios, el amor y la pasión a flor de piel, se han dado un beso detrás de otro, lo que se ha traducido en un "sí" rotundo de Laura Cantizano, además de la confirmación de la propia concursante, con el aplauso del público y todos los allí presentes de fondo.
"Te amo", se les ha escuchado decir una y otra vez a ambos. "Estoy temblando", ha dicho Rubén Torres, que ha procedido a ponerle el anillo a su -desde este momento- prometida Laura Cantizano.
Tras este momento, Rubén Torres se ha sincerado ante Sandra Barneda: "Una vez leí una frase que decía que un hombre enamorado sería capaz de hacer cualquier cosa por una mujer. Nunca lo llegué a entender y con ella siempre tengo esa frase. Ella me ha hecho sentir y me ha curado tanto... estoy súper enamorado. Haría cualquier cosa por estar con ella en esta vida y en todas las vidas".