Supervivientes All Stars 06 octubre 2026

Algunas relaciones empiezan bien y acaban fatal, la de Yulen con esta participante de 'La isla de las tentaciones' ha acabado siendo una amistad duradera

Gracias a 'Supervivientes' fue posible conocer un poco más a Yulen Pereira, aunque muchos ya sabían quién era gracias a sus triunfos deportivos en el mundo de la esgrima. Su paso por Honduras fue un gran punto de inflexión en su vida, sobre todo gracias a la relación que comenzó con Anabel Pantoja, a la que conoció durante la aventura de supervivencia. Finalizado el concurso y tras varios meses de relación, cada uno seguía su camino, pasando página y dejando atrás su historia de amor. Eso sucedía en el 2022 y ahora, varios después, Yulen ha querido ponerse a prueba de nuevo como concursante de 'Supervivientes All Stars'. En algunos aspectos, su vida sigue siendo la misma, ha seguido entrenando y también compitiendo, intentando dar lo mejor de sí mismo en la modalidad deportiva que practica, pero su vida personal sí que ha cambiado notablemente, porque en el año 2025 se convirtió en padre junto a Jeimy Báez.

No ha sido una experiencia sencilla porque, desde que se supo que la joven estaba embarazada, entre ellos surgieron las diferencias, protagonizando sonadas discusiones públicas. En un primer momento, Jeimy anunció que sería madre soltera, pero con el tiempo quedó claro que Yulen se haría cargo y ejercería como padre del pequeño. Ahora por fin parecen haber enterrado el hacha de guerra y celebraron juntos y en familia el primer cumpleaños de su hijo. Esta ha sido la relación más sonada del esgrimista, pero lo cierto es que en los últimos años ha habido más mujeres con las que se le ha relacionado, como Tania Déniz, con quien mantuvo la relación en secreto por petición de ella. También tuvo una aventura con otra exconcursante de 'La isla de las tentaciones', con la que actualmente mantiene una gran amistad: Zoe Bayona. La relación de Yulen Pereira con Zoe Bayona Muchas relaciones comienzan en amistad y, con el paso del tiempo, ese sentimiento cambia y la reacción pasa a ser sentimental. No es el caso de Yulen Pereira y Zoe Bayona, que durante un tiempo mantuvieron un romance y, una vez finalizada esa etapa de su relación, pasaron a tener una estupenda amistad. Cuando comenzaron a compartir vídeos en TikTok, saltaron todas las alarmas, entre ellos estaba pasando algo y los fans esperaban con ganas que fuera un romance. Así fue, pero no duró demasiado y se dieron cuenta de que funcionaban mejor como amigos. Esto es algo que, mientras estaba pasando, no confirmaron, pero que con el tiempo se supo. La propia Zoe habló de esta relación durante una entrevista en 'En todas las salsas'.

Bayona hablaba de cómo seguía enamorada de su expareja, Josué Bernal, con quien acudió a la isla, y cómo él parecía sentir lo mismo, pero no estaba seguro de que fuera una buena idea darle una nueva oportunidad a su relación. Uno de los motivos por los que no quería hacerlo, revelaba Zoe, es porque ella no había querido contarle qué relaciones había tenido en el tiempo en el que no habían estado juntos. Uno de los hombres con los que había estado era Yulen Pereira. "Fue hace mucho, no significó nada y a día de hoy yo me llevo bien con él", explicaba, además de aclarar el motivo por el que no quiso hablarle a Josué de esta relación. "No se lo conté a Josué porque Yulen es mi amigo a día de hoy y luego, si me voy a cenar con él, le va a crear desconfianza, así que preferí no decírselo para no hacerle daño". Confirmaba así en 2024 los rumores de que entre ambos había habido algo una vez que el esgrimista había finalizado su relación con Anabel Pantoja.