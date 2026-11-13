Asraf Beno se convirtió anoche en el gran ganador de 'Supervivientes All Stars 2026'. Tras más de dos meses de supervivencia en Honduras, el marido de Isa Pantoja consiguió imponerse a Yola Berrocal en la votación definitiva de la audiencia y hacerse con el premio de 50.000 euros.

Su victoria desató la emoción entre sus seres queridos y los rostros que siguieron el desenlace del concurso. Entre ellos se encontraba Sandra, una de sus amigas, con quien hablamos desde el plató de Telecinco instantes después de conocer el resultado. La joven nos contó cómo vivió la proclamación de Asraf, si esperaba que consiguiera ganar y qué significó este triunfo para las personas que lo habían apoyado durante toda la edición.

Las polémicas de Asraf Beno, uno de los momentos más difíciles de su aventura

El paso de Asraf por Honduras no estuvo exento de dificultades. Además del hambre, las exigentes pruebas físicas y las duras condiciones de supervivencia, el concursante protagonizó varios desencuentros con sus compañeros. Precisamente, Sandra se pronunció sobre estas situaciones y reconoció que uno de los aspectos más complicados de vivir el concurso desde fuera fue ver cómo algunos supervivientes se posicionaban en contra de su amigo.

También hizo balance de su evolución durante la aventura y destacó las cualidades que, a su juicio, le permitieron llegar hasta el final. Pero ¿qué consideró realmente decisivo para que Asraf consiguiera conquistar a la audiencia?

Rosa Benito, María Jesús Ruiz y Rubén Torres reaccionan a la victoria de Asraf

La proclamación de Asraf como ganador tampoco dejó indiferentes a los rostros que participaron en esta edición. Rosa Benito, María Jesús Ruiz y Rubén Torres compartieron sus primeras impresiones sobre el resultado, aportando diferentes perspectivas sobre el desenlace del reality.

Además, antes de conocer la decisión definitiva de la audiencia, otros exconcursantes se mojaron sobre las posibilidades de victoria de Asraf. Sus valoraciones, realizadas cuando todavía estaba todo por decidir, permiten comprobar cómo veían sus propios compañeros su candidatura al premio. ¿Confiaban en que conseguiría ganar? ¿Creían que había hecho méritos suficientes para imponerse al resto de finalistas? Sus declaraciones cobran especial interés después de conocer el resultado.

El sacrificio familiar de Asraf Beno para cumplir su sueño

Más allá de las dificultades de la convivencia, la victoria también tuvo un importante componente personal. Asraf pasó varias semanas alejado de Isa Pantoja y de sus hijos, una separación especialmente significativa por la corta edad del bebé de la pareja.

Sandra recordó este sacrificio durante nuestra entrevista y reflexionó sobre todo lo que su amigo dejó atrás para participar por segunda vez en el reality. La amiga del ganador también explicó qué sintió al escuchar su nombre y cómo imaginaba que estaría viviendo Asraf uno de los momentos más importantes de su trayectoria televisiva.