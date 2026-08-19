Maica Benedicto no teme a los retos. Ya lo ha demostrado tras su paso por ‘Supervivientes’ y ganar este año la edición. El pasar por situaciones extremas en Honduras le ha motivado a lanzarse a otra aventura diferente que ha compartido ahora con sus seguidores. “Y, Qué haces tú para divertirte?”, ha escrito antes de dar esta nueva sorpresa a todos.

La influencer está viviendo un verano de lo más especial tras salir a la luz su romance con Juan Faro y el estar en un momento pleno a todos los niveles tanto el personal como el profesional. Maica Benedicto se siente con ganas de probar cosas nuevas y ha dejado atrás sus miedos

La que fuera también concursante también de 'Gran Hermano' se siente preparada para seguir dando pasos centrada en sí misma y a través de su perfil de Instagram, Maica Benedicto ha hablado muy emocionada del nuevo reto personal al que se ha lanzado. Y es que la colaboradora de ‘De lunes a viernes’ ha empezado a practicar la modalidad de pilates en máquinas para ponerse en forma.

Una solución para tonificar los músculos, cuidar la espalda, mejorar la postura sin impacto en las articulaciones que además le relaja, tal como ella misma ha contado. Además, ya ha demostrado lo bien que se le da y que está en plena forma tras volver de ‘Supervivientes’.

¿Su nueva afición está influenciada por Juan Faro?

En esta ocasión, la demostración que ha ofrecido Maica Benedicto a través de sus historias de Instagram ha sido una serie de ejercicios que buscan desafiar a la estabilidad y que se basan en la fuerza y el equilibrio postural. Haciendo el pino apoyando la cabeza en el suelo, elevando la cadera y subiendo las piernas se ha podido ver el control que la influencer empieza a tener en su cuerpo.