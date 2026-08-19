Maica Benedicto no teme a los retos. Ya lo ha demostrado tras su paso por ‘Supervivientes’ y ganar este año la edición. El pasar por situaciones extremas en Honduras le ha motivado a lanzarse a otra aventura diferente que ha compartido ahora con sus seguidores. “Y, Qué haces tú para divertirte?”, ha escrito antes de dar esta nueva sorpresa a todos.
La influencer está viviendo un verano de lo más especial tras salir a la luz su romance con Juan Faro y el estar en un momento pleno a todos los niveles tanto el personal como el profesional. Maica Benedicto se siente con ganas de probar cosas nuevas y ha dejado atrás sus miedos
La que fuera también concursante también de 'Gran Hermano' se siente preparada para seguir dando pasos centrada en sí misma y a través de su perfil de Instagram, Maica Benedicto ha hablado muy emocionada del nuevo reto personal al que se ha lanzado. Y es que la colaboradora de ‘De lunes a viernes’ ha empezado a practicar la modalidad de pilates en máquinas para ponerse en forma.
Una solución para tonificar los músculos, cuidar la espalda, mejorar la postura sin impacto en las articulaciones que además le relaja, tal como ella misma ha contado. Además, ya ha demostrado lo bien que se le da y que está en plena forma tras volver de ‘Supervivientes’.
En esta ocasión, la demostración que ha ofrecido Maica Benedicto a través de sus historias de Instagram ha sido una serie de ejercicios que buscan desafiar a la estabilidad y que se basan en la fuerza y el equilibrio postural. Haciendo el pino apoyando la cabeza en el suelo, elevando la cadera y subiendo las piernas se ha podido ver el control que la influencer empieza a tener en su cuerpo.
Para aquellos que han puesto en duda su victoria en ‘Supervivientes’ o que es una mujer remilgada y llena de miedos, la creadora de contenido les ha dado un zasca con su nueva afición. “Hoy he empezado con pilates de máquinas y fisioterapia. No ha podido gustarme más. Nuevo vicio desbloqueado. Contando los días para volver”, han sido sus palabras tras su primera impresión de esta práctica.
Los expertos dicen que en “10 sesiones se notará ya diferencia; en otras 10, lo notarán los demás; y, en otras 10, tu cuerpo habrá cambiado", a partir de esos ejercicios a los que Maica Benedicto ahora se ha apunado. Una iniciativa que ha celebrado la ganadora de 'Supervivientes' y con la que se ha animado a dejar a un lado la pereza y entrenar para ponerse en forma.
¿Tendrá esta nueva rutina algo que ver con su relación actual con Juan Faro, creador de contenido y reconocido en el mundo del fitness y el culturismo en España? ¿Será él quien la ha animado a lanzarse a este nuevo reto?