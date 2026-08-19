La vida actual de Gerard Arias tras su paso por ‘SV 2026’: de sus enfrentamientos sonados a sus nuevos proyectos

La vida sigue después de 'Supervivientes', pero no todos los exconcursantes se adaptan igual de bien a la rutina al regresar, para muchos, volver a su vida habitual es algo duro, recuperar sus prácticas diarias, su manera de comer… les cuesta un poco más. No parece ser el caso para Gerard Arias, aunque él no dude en bromear con ello en sus redes sociales, que se han convertido en una manera estupenda para que sus seguidores estén al día de sus nuevos proyectos.
Su paso por Honduras le ha servido para hacer nuevos amigos, para plantearse ciertas cosas y para recuperar la ilusión en otros aspectos. Siempre ha cuidado mucho su físico, esencial para muchos de sus trabajos como modelo y bolos, por eso seguir cuidándose y hacer que el paso de la isla, donde tanto hambre se pasa, a su rutina habitual no quede reflejada negativamente en su aspecto (y su salud).
Entre las cosas que siguen igual encontramos esta, sigue haciendo deporte, aunque descubra nuevos métodos de entrenamiento, sigue juntándose con sus amigos para crear contenido en redes, aunque ahora su agenda parece tener algunos números nuevos a los que puede llamar, y algunos números que no está claro que hayan sobrevivido a la experiencia. Gerard ha dado por finalizada su experiencia en 'Supervivientes' y ha comenzado una nueva etapa de su vida.
'Supervivientes' fue un reto muy interesante para Gerard, que no dudó en aceptar la propuesta y viajar hasta Honduras para demostrar de lo que era capaz. Su intención, como la de todos los participantes, era ganar, pero no fue posible y tuvo que volver antes de tiempo. Sí que ganó Maica, que antes de su paso por el programa era una gran amiga suya, incluso eran vecinos, pero de la que se distanció durante el programa. Puede que el tiempo vuelva a unirles.
Una vez finalizado este proyecto, parece que Gerard no quiso dejar pasar demasiado tiempo para seguir sumando nuevas experiencias, nuevos retos, que recoge en sus redes sociales, que se han convertido en la mejor manera de mantenerse en contacto con sus seguidores y compartir con ellos intereses y propósitos.
Gracias a sus redes sociales, sus seguidores pueden seguir su evolución física posterior al paso por el reality de aventura, cómo intenta mantenerse en forma y evitar el efecto rebote habitual después de una dieta extrema, cuidando su alimentación y, sobre todo, haciendo ejercicio físico. Parece estar dándole una oportunidad al pilates, algo que le viene estupendamente porque le ha servido para colaborar con un centro especializado en esta disciplina.
Más allá de estas colaboraciones en redes, que parecen no faltarle y que son parte de su trabajo como creador de contenido, Gerard también parece estar más centrado que nunca en cumplir sus sueños. Además del pub que tiene desde hace cinco años, también ha puesto en marcha un negocio de alquiler de barcos en Alicante.
"Os presento a Poseidón, uno de los sueños que tantas noches frente al fuego les repetí a mis compañeros en 'Supervivientes'", escribía en sus redes al presentar su barco. "Hay quien se alegrará y muchos dirán que no es gran cosa, pero para mí es algo más que un barco, es el reflejo de que con esfuerzo y constancia podemos ir cumpliendo todas las metas que se nos pasen por la cabeza".
Un proyecto nuevo que le tiene muy ilusionado y en cuya promoción ha podido contar con muchos de los amigos que ha ido haciendo estos últimos años, tanto en 'La isla de las tentaciones' como en 'Supervivientes'.
Tras Supervivientes, parecía claro que la amistad de Gerard y Maica ya no era la que fue y quedaba bastante dañada, "Ha tenido ciertas actitudes que yo no hubiera tenido hacia ella", decía Gerard durante una visita a En todas las salsas, donde no dudaba en mandarle un mensaje a quien fue su amiga mucho tiempo. "Creo que, igual que yo asumo mis errores, tú deberías asumirlos". El tiempo dirá si vuelven a ser lo que fueron.
También en ese mismo programa aprovechó para dar su opinión sobre la nueva generación de participantes de La isla de las tentaciones, señalando que Mar Ruíz era la que más le gustaba y que les saldrían "unos hijos guapísimos". Esto no le ha sentado nada bien a Christian, expareja de Mar, lo que ha llevado a que ambos hombres intercambien impresiones en redes sociales, donde se han dedicado adjetivos como "penoso" o "ridículo".
Menos conflictiva fue la experiencia que vivió en su propio edificio, donde pensaron que unos gemidos escandalosos salían de su casa, algo que quedó descartado porque también se escuchaban cuando él no se encontraba en Madrid. Un lío de vecinos con el que ha conseguido sacar muchas sonrisas en redes sociales y también descubrir qué vecina era la responsable de tan fogosas noches de pasión.