La vida actual de Gerard Arias tras su paso por ‘SV 2026’: de sus enfrentamientos sonados a sus nuevos proyectos

Supervivientes 19 agosto 2026

Conocido gracias a su paso por 'La isla de las tentaciones' así como otros realities de la cadena, Gerard Arias ya prepara su siguiente aventura tras 'Supervivientes'

La vida sigue después de 'Supervivientes', pero no todos los exconcursantes se adaptan igual de bien a la rutina al regresar, para muchos, volver a su vida habitual es algo duro, recuperar sus prácticas diarias, su manera de comer… les cuesta un poco más. No parece ser el caso para Gerard Arias, aunque él no dude en bromear con ello en sus redes sociales, que se han convertido en una manera estupenda para que sus seguidores estén al día de sus nuevos proyectos. Su paso por Honduras le ha servido para hacer nuevos amigos, para plantearse ciertas cosas y para recuperar la ilusión en otros aspectos. Siempre ha cuidado mucho su físico, esencial para muchos de sus trabajos como modelo y bolos, por eso seguir cuidándose y hacer que el paso de la isla, donde tanto hambre se pasa, a su rutina habitual no quede reflejada negativamente en su aspecto (y su salud). Entre las cosas que siguen igual encontramos esta, sigue haciendo deporte, aunque descubra nuevos métodos de entrenamiento, sigue juntándose con sus amigos para crear contenido en redes, aunque ahora su agenda parece tener algunos números nuevos a los que puede llamar, y algunos números que no está claro que hayan sobrevivido a la experiencia. Gerard ha dado por finalizada su experiencia en 'Supervivientes' y ha comenzado una nueva etapa de su vida. Los nuevos proyectos de Gerard Arias 'Supervivientes' fue un reto muy interesante para Gerard, que no dudó en aceptar la propuesta y viajar hasta Honduras para demostrar de lo que era capaz. Su intención, como la de todos los participantes, era ganar, pero no fue posible y tuvo que volver antes de tiempo. Sí que ganó Maica, que antes de su paso por el programa era una gran amiga suya, incluso eran vecinos, pero de la que se distanció durante el programa. Puede que el tiempo vuelva a unirles.

Gerard Arias despidiéndose de 'Supervivientes'

Una vez finalizado este proyecto, parece que Gerard no quiso dejar pasar demasiado tiempo para seguir sumando nuevas experiencias, nuevos retos, que recoge en sus redes sociales, que se han convertido en la mejor manera de mantenerse en contacto con sus seguidores y compartir con ellos intereses y propósitos. Gracias a sus redes sociales, sus seguidores pueden seguir su evolución física posterior al paso por el reality de aventura, cómo intenta mantenerse en forma y evitar el efecto rebote habitual después de una dieta extrema, cuidando su alimentación y, sobre todo, haciendo ejercicio físico. Parece estar dándole una oportunidad al pilates, algo que le viene estupendamente porque le ha servido para colaborar con un centro especializado en esta disciplina. Más allá de estas colaboraciones en redes, que parecen no faltarle y que son parte de su trabajo como creador de contenido, Gerard también parece estar más centrado que nunca en cumplir sus sueños. Además del pub que tiene desde hace cinco años, también ha puesto en marcha un negocio de alquiler de barcos en Alicante. "Os presento a Poseidón, uno de los sueños que tantas noches frente al fuego les repetí a mis compañeros en 'Supervivientes'", escribía en sus redes al presentar su barco. "Hay quien se alegrará y muchos dirán que no es gran cosa, pero para mí es algo más que un barco, es el reflejo de que con esfuerzo y constancia podemos ir cumpliendo todas las metas que se nos pasen por la cabeza".

Además del pub que tiene desde hace cinco años, también ha puesto en marcha un negocio de alquiler de barcos en Alicante