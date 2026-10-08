Supervivientes All Stars 09 octubre 2026

Las nuevas molestias de Barranco y sus últimas horas en la playa hacen que el equipo médico se haya visto obligado a intervenir sobre su futuro

Hace apenas unos días, Albert Barranco era evacuado de la playa tras sufrir fuertes dolores y 'Supervivientes All Stars' se veía obligado a tomar una decisión en cuanto a su continuidad en el concurso. Unos dolores que parecían esfumarse en un primer momento, pero que, con el paso de los días, han permanecido hasta la gala de este jueves, en donde el equipo médico de 'Supervivientes All Stars' ha vuelto a intervenir para determinar el futuro de Barranco en Honduras.

Y es que, tras el cólico nefrítico que sufrió, Albert Barranco ha vuelto a tener molestias en las últimas horas en 'Zona Sol': "Estoy débil, débil, débil", señalaría Barranco ante Asraf, poniéndose en el peor de los escenarios. "Me noto el riñón, el conducto... ahora mismo me duele", señalaría Barranco, un dolor renal que le llegaría hasta por la noche. Finalmente, un inspector le ha comunicado a Albert Barranco que, debido a las dificultades y "complicaciones" que ha tenido últimamente, un equipo médico tenía que revisarle y estar pendiente de él para garantizar su seguridad y, como consecuencia, determinar su participación y futuro en 'SV All Stars'. "Vamos a evacu ar te para que te vean fuera de la playa", señalaría el inspector, dejando a Barranco en shock total. Hasta este jueves, cuando Jorge Javier Vázquez ha conectado con él y ha procedido a leerle la decisión del equipo médico sobre su continuidad en 'Supervivientes All Stars'.

Jorge Javier Vázquez comunica a Barranco la decisión del equipo médico sobre su futuro en 'SV All Stars'

Antes de eso, Barranco ha reconocido que pensaba que, tras la medicación, avanzaría en cuanto a su salud: "No tengo el mismo dolor, pero siento en el riñón bastante presión. Hay momentos que más, momentos que menos... pero sigue estando la molestia". "Pega un pinchazo que no te esperas, es un dolor complicado", ha añadido. Después de estas primeras palabras, Jorge Javier Vázquez ha leído el interior del sobre: "El pasado fin de semana, Albert Barranco presentó molestias y un fuerte dolor que se confirmó con un cólico nefrítico. Desde entonces lleva bajo estrecha vigilancia médica y ha continuado siendo examinado". Barranco tiene que abandonar 'SV All Stars' por prescripción médica "A pesar de que el tratamiento médico impuesto hasta el momento ha reducido las molestias del concursante, las últimas pruebas indican que no se ha conseguido resolver el problema, por lo que debe ser valorado en España y continuar allí el tratamiento", ha añadido Jorge Javier Vázquez.