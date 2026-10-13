Omar Sánchez y sus cambios de imagen: todos sus retoques estéticos

Supervivientes All Stars 13 octubre 2026

Omar Sánchez no tiene ningún problema en cambiar todo aquello que no le termina de convencer y en los últimos tiempos ha confiado en la cirugía estética

Omar Sánchez se encuentra en 'Supervivientes All Stars' pasando penurias, haciendo frente al hambre y a la convivencia, que nunca es sencilla en situaciones extremas y lo es todavía menos cuando se está compitiendo por un premio final. Evidentemente, esta no es la primera vez que está en el programa, si no, no podría formar parte de esta selección de exconcursantes. Su anterior paso por Honduras cambió muchas cosas en su vida, de hecho, tras su paso por la isla, fue consciente de que había muchas cosas que quería cambiar también de su aspecto físico, porque a raíz de esta experiencia se sometió a ciertos cambios estéticos. Algunos relacionados con su paso por la isla, como aquellos cuidados que su piel necesitaba para recuperarse de todos los excesos, pero otros con la simple intención de verse mejor. Sánchez no lo dudó y cambió su apariencia con pequeños retoques hasta lucir como él quería.

Omar Sánchez y sus cambios de imagen: sus retoques estéticos No todos los retoques a los que se ha sometido Omar Sánchez a lo largo de los años han requerido que pasara por un quirófano, algunos de ellos son tan solo un mantenimiento para poder verse mejor, como aquellos relacionados con la piel y sus cuidados, que le ayudaron a recuperar su brillo natural, su hidratación y gracias a ellos pudo lucir una piel más cuidada, sin arrugas y líneas de expresión.

Además de los daños en la piel, otra de las cosas que notó al volver de la isla es que sus labios habían perdido volumen, algo que también le señaló Anabel Pantoja cuando acudió a verle, porque en aquel momento ella era su pareja. No se puso labios al salir, pero uno de los tratamientos estéticos a los que se sometió le ayudó a recuperar la hidratación y definición que habían perdido. Más allá de estos pequeños tratamientos que sirven como mantenimiento, Omar también se ha sometido a otros que son un poco más notables, más visibles. Por ejemplo, se hizo un injerto capilar antes de su boda con Anabel, para poder lucir la imagen que siempre quiso tener. Esto era algo que le preocupaba, empezaba a perder cabello y, para evitar que se notara, llevaba el pelo muy corto. Le trataron tanto la zona de las entradas como la coronilla y se le trasplantaron unos 2.500 folículos. A pesar de que un cabello más poblado y sano es un gran cambio, la mayor diferencia en Omar se ha podido notar después del verano de 2025, porque fue en esas fechas cuando tomó la decisión de someterse a dos cirugías que hacía tiempo que le rondaban la mente. Se las hizo a la vez, asesorado por un equipo de profesionales, por lo que solo tuvo que pasar por un posoperatorio.

Omar Sánchez se sometió a un injerto capilar

Era durante ese periodo de reposo, descanso y recuperación cuando Omar reaparecía en redes para agradecer todas las muestras de cariño y preocupación recibidas, puesto que días antes anunciaba que se alejaba de las redes por un tiempo y después mostraba que se había afeitado la barba, indispensable en estos casos. A su regreso informaba de que todo había salido bien y que más adelante explicaría las operaciones a las que había decidido someterse. Dicho y hecho, en cuanto pudo dio más explicaciones: se había realizado una rinoplastia y una blefaroplastia. La rinoplastia es una operación en la nariz, en su caso, la empleó para modificar el aspecto y que el tabique luciera más recto. La blefaroplastia es una intervención en la zona de los párpados que se usa para evitar la mirada caída, que es precisamente el motivo por el que Omar quiso realizarla, para realzar la mirada. "Hace mucho tiempo que pensaba en hacérmelo, pero no encontraba el lugar adecuado que me lo pudiera hacer bien y quedarme natural como yo quería", explicaba Omar sobre la operación de nariz. "Yo tenía la giba de la nariz un poco pronunciada", explicaba sobre el cambio que quería hacerse de manera permanente. "Antiguamente me inyectaba ácido hialurónico aquí, para dejármela recta".