Supervivientes All Stars 05 octubre 2026

El concursante ha sufrido fuertes dolores renales y ha tenido que abandonar temporalmente la playa para ser evaluado por el equipo médico y recibir medicación

La aventura de Albert Barranco en 'Supervivientes All Stars' se ha complicado por un problema de salud. El concursante ha comenzado a sentir un fortísimo dolor que ha obligado al equipo médico a intervenir y, ante la intensidad de las molestias, evacuarle de la playa para poder atenderle y administrarle medicación. "No puedo más. Ya sabía que algo no iba bien", confesaba Barranco a sus compañeros mientras se quejaba de los fuertes dolores que estaba sintiendo. Una situación que encendía todas las alarmas y dejaba en manos de los médicos una decisión especialmente importante: determinar si Albert Barranco estaba en condiciones de continuar en el concurso o no.

Barranco, al médico: "Del 1 al 10, me duele 50" El dolor que sufría el concursante era evidente y cuando el doctor le preguntaba cómo lo valoraría en una escala del uno al diez, Barranco respondía sin dudar: "Del 1 al 10, 50". Tras una primera exploración, el equipo médico decidía trasladarlo hasta la cabaña para examinarlo con mayor detenimiento. Allí, Barranco confirmaba que el dolor comenzaba en el lado izquierdo y descendía hasta el testículo. Después de ser atendido y permanecer bajo supervisión médica, el concursante ha reaparecido para explicar cómo se encuentra y explicaba que, aunque el episodio más fuerte había pasado, las molestias no habían desaparecido por completo. "Ahora me duele menos, pero llevo pues estos días así un poco de capa caída, asimilando esta presión que tengo detrás y con mareos", le ha explicado a Sandra Barneda. Aunque no ha podido ocultar que no está en su mejor momento, sí que ha querido dejar claro que está haciendo todo lo posible por aguantar: "Intento llevarlo lo mejor que puedo".

La continuidad de Barranco, en manos del equipo médico Sandra Barneda le ha recordado entonces que la decisión sobre su permanencia en 'Supervivientes All Stars' no dependía de él. Tras haber sido atendido y permanecer en todo momento bajo supervisión, eran los médicos quienes tenían que determinar si podía regresar a la aventura. Antes de conocer el parte, la presentadora ha querido saber qué supondría para él tener que marcharse definitivamente. "Me daría mucha pena", ha reconocido Barranco, visiblemente afectado, y ha continuado: "Me habría fallado a mí mismo lo primero y porque mi familia y mi gente confía mucho en mí". Barranco ha admitido también que abandonar por un problema que ya ha sufrido en otras ocasiones le provocaría "bastante rabia": "Considero que todavía me queda mucho que dar. Sé que no estoy en mi mejor momento porque estoy como estoy, pero tener que irme me dolería muchísimo". El parte médico determina que puede continuar "por el momento" Con Barranco pendiente de sus palabras, Sandra Barneda ha abierto el sobre que contenía la decisión del equipo médico. El parte confirmaba que el superviviente había sufrido "un dolor brusco e intenso producido por un cólico renal", similar a otros que había padecido anteriormente.

Debido a la intensidad del episodio, había tenido que ser evacuado para recibir medicación. Sin embargo, y por fortuna para Barranco, "tras superar la fase aguda presenta una evolución satisfactoria, con un nivel de molestias tolerables que le permiten realizar las actividades cotidianas". Dicho esto, llegaba entonces la noticia que Barranco esperaba escuchar: "Por el momento continúa en la aventura con tratamiento y vigilancia médica constante". Sandra Barneda ha querido poner especial énfasis precisamente en tres palabras: "Por el momento", y apuntaba: "Puedes continuar, pero ya sabes que lo más importante es la salud". Así, su permanencia dependerá, por tanto, de cómo evolucione en los próximos días. Barranco feliz y agradecido por la decisión de los médicos Al escuchar el parte médico, el concursante no ha ocultado su alivio: "De verdad, muchísimas gracias", ha repetido antes de agradecer el trabajo de todas las personas que están pendientes de él durante estos días complicados: