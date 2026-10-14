Supervivientes All Stars 14 octubre 2026

La hija de Isabel Pantoja comparte una reflexión sobre su evolución personal y reconoce que está descubriendo que es capaz de hacer muchas más cosas de las que pensaba.

Isa Pi y Asraf han protagonizado un emotivo intercambio de palabras durante la última gala de 'Supervivientes All Stars' con motivo de su aniversario, en la que la hija de Isabel Pantoja le ha dedicado unas palabras de apoyo al concursante, que se ha roto por completo al escuchar a su pareja.

Posteriormente, Isa Pi, desde el plató del programa de Telecinco, se ha abierto ante Jorge Javier Vázquez y todos los allí presentes y, entre lágrimas, ha confesado cómo está viviendo esta etapa separada a tantos kilómetros de Asraf. "No quiero que me vea en plan mal. Sé que está preocupado por mí y todo, por cómo lo estoy llevando... Quiero aclarar que el hecho de que tenga miedo no es por el hecho de estar sola", ha dicho Isa Pi. Una Isa Pi que, según ha contado, se ha dado cuenta este tiempo de que sabe hacer "un montón de cosas".

Isa Pi se emociona al hablar con Asraf y confiesa todo lo que está aprendiendo en esta etapa: "Para la gente normal es una tontería"

"Psicológicamente no estoy bien" "Para la gente normal es una tontería, pero para mí, coger un coche e ir a Sevilla es... yo qué sé. Llevo mucho pasado, psicológicamente no estoy bien y él tenía miedo a eso. Y el hecho de verme bien y animándole es lo que le quería transmitir, aunque ahora me venga abajo", ha añadido Isa Pi.