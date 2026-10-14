Isa Pi y Asraf han protagonizado un emotivo intercambio de palabras durante la última gala de 'Supervivientes All Stars' con motivo de su aniversario, en la que la hija de Isabel Pantoja le ha dedicado unas palabras de apoyo al concursante, que se ha roto por completo al escuchar a su pareja.
Posteriormente, Isa Pi, desde el plató del programa de Telecinco, se ha abierto ante Jorge Javier Vázquez y todos los allí presentes y, entre lágrimas, ha confesado cómo está viviendo esta etapa separada a tantos kilómetros de Asraf.
"No quiero que me vea en plan mal. Sé que está preocupado por mí y todo, por cómo lo estoy llevando... Quiero aclarar que el hecho de que tenga miedo no es por el hecho de estar sola", ha dicho Isa Pi. Una Isa Pi que, según ha contado, se ha dado cuenta este tiempo de que sabe hacer "un montón de cosas".
"Para la gente normal es una tontería, pero para mí, coger un coche e ir a Sevilla es... yo qué sé. Llevo mucho pasado, psicológicamente no estoy bien y él tenía miedo a eso. Y el hecho de verme bien y animándole es lo que le quería transmitir, aunque ahora me venga abajo", ha añadido Isa Pi.
Además, Isa Pi asegura que no quería enseñarle que le echa "mucho de menos". Tras estas palabras, Isa Pi ha recibido un fuerte aplauso del público.
Pero la intervención de Isa Pi no ha acabado ahí: la televisiva ha recordado cómo fue su boda con Asraf. "Qué nerviosa estabas el día de tu boda", le ha dicho Jorge Javier. "Me sentí súper querida. Sentí que no me cabía más amor en el corazón", ha dicho Isa Pi, por su parte, mientras que el presentador ha destacado que todos los que estaban allí querían demostrarle "todo el amor" que tienen hacia ella.