Una conversación de Laura Cuevas en 'Supervivientes All Stars 2026' sobre sus años en Cantora y su relación con la familia Pantoja ha terminado sacando a la luz una anécdota de la adolescencia de Isa Pantoja que ni el propio Jorge Javier Vázquez conocía. La mujer de Asraf ha recordado la estricta protección bajo la que vivía, pero también la ayuda inesperada que recibió de Chelo García-Cortés en uno de los capítulos más famosos de su vida.
Lo que parecía un simple recuerdo divertido ha terminado convirtiéndose en toda una revelación cuando Isa ha contado un detalle sobre la casa de Chelo. Una confesión ante la que Jorge Javier no ha podido contenerse: "¡Pero esto es nuevo! Esto no lo habías dicho nunca".
Todo ha comenzado cuando Jorge Javier e Isa hablaban sobre Dulce, una de las personas más importantes en la infancia y adolescencia de la hija de Isabel Pantoja, e Isa no ha dudado en reconocer una vez más el papel que tuvo en su vida:
"Dulce ha sido la persona que me ha criado porque ha estado conmigo todo el rato", ha explicado. Según Isa, estar pendiente de ella era prácticamente "un trabajo de 24 horas" y hasta en sus días libres, Dulce terminaba dedicada, en muchas ocasiones, a acompañarla a los sitios a los que ella quería ir.
Jorge Javier recordaba entonces hasta qué punto estaba protegida durante aquellos años: "Tu madre sobreprotegía tanto que no podías ir sola al cine, que te tenías que llevar a Dulce al lado", una situación que Isa ha confirmado: "Hasta que cumplí los 18, sí".
Pero había ocasiones en las que la adolescente conseguía escapar de aquel control. Y para una de ellas contó con una cómplice muy conocida.
Isa ha recordado entre risas una famosa ocasión en la que consiguió dar esquinazo a Dulce con ayuda de Chelo García-Cortés. La excusa tenía hasta componente cultural: aparentemente, el plan era ir al Museo Thyssen, pero la realidad escondía algo más.
"Nos fuimos al Thyssen", ha comenzado contando Isa antes de que Jorge Javier puntualizara que en aquella escapada había también un chico. "Mi Chelo hizo de Celestina", ha reconocido Isa, que ha defendido que tampoco estaba haciendo "nada malo" porque ya tenía 16 años. El presentador ha continuado tirando del hilo hasta recordar que Chelo terminó dejándole su casa para que pudiera estar con aquel joven.
Y ahí ha llegado la verdadera sorpresa: "Chelo también sabía para qué me estaba dejando la casa", ha soltado Isa con total naturalidad. Jorge Javier ha tardado apenas unos segundos en darse cuenta de lo que acababa de escuchar. "¡Perdón, perdón! ¡Cuidado! ¡Atención! ¿Cómo, cómo?", ha reaccionado completamente sorprendido.
Isa, lejos de echarse atrás, lo ha aclarado todavía más: "Chelo también sabía que me estaba dejando la casa con un chico". "¿Para eso?", ha preguntado Jorge Javier, incrédulo. La respuesta de Isa ha sido tan espontánea como contundente: "No, ¿pero para qué sería?".
La confesión ha terminado de descolocar por completo al presentador, que no podía creer que aquel detalle no hubiese salido antes: "¡Pero esto es nuevo! ¡Esto es nuevo! Esto no lo habías dicho nunca", y añadía entre risas, aún en shock por la tremenda confesión: "Ay, Chelo, perdónala, no sabe lo que hace".