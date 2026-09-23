El hambre está haciendo estragos entre los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2026' y algunos ya no pueden resistir ni la más mínima tentación. María Jesús Ruiz y Yulen han terminado confesando que se saltaron las normas después de que la organización descubriese que había un trozo de tarta escondido y restos de chocolate que terminaron delatándolos.
Aunque María Jesús ha intentado quitarle hierro al asunto asegurando que ella no había "robado", sino "donado", las cámaras lo habían grabado todo, y Jorge Javier Vázquez les ha dejado claro que sus actos tendrán consecuencias: ambos serán penalizados.
Todo ha comenzado después de que los concursantes consiguieran una tarta durante una prueba de recompensa. Después de que los afortunados ganadores pudieran disfrutar del manjar, la organización del programa ha descubierto que había un pedazo escondido detrás de Ivana.
María Jesús no ha tardado en asumir toda la responsabilidad. Según ha explicado, había guardado ese trozo porque quería que se lo comiese Omar, al que estaba viendo pasarlo especialmente mal por el hambre: "A Ivana no le echéis la culpa. A mí me da mucho dolor de corazón y yo se la quería dar a Omar", ha reconocido.
La de Jaén reconocía su implicación y pedía perdón: "Lo confieso, soy culpable y lo siento muchísimo", ha añadido intentando evitar que el asunto salpicara a sus compañeros, pero el problema es que ese trozo de tarta no era la única trampa. La organización también había descubierto que Yulen tenía chocolate en la espalda y, en consecuencia, le ha pedido explicaciones.
Él ha negado inicialmente haberse movido del sitio, mientras María Jesús ha reconocido que podía haberle manchado ella accidentalmente al tocarlo con los dedos llenos de chocolate, pero las cámaras lo tenían todo grabado, por lo que Jorge Javier les ha dado una última oportunidad: "Está todo absolutamente grabado. ¿Alguien quiere confesar?".
Ha sido entonces cuando Yulen ha dado un paso adelante y ha reconocido que había aprovechado un pequeño resto de chocolate que María Jesús había dejado cerca de él para probarlo: "Yo puse la uñita, me agaché para probarlo, para saborearlo".
El concursante, que ha pedido disculpas por su acto, ha reconocido que sabía perfectamente que había incumplido las normas, pero ha explicado que el hambre está pudiendo con él: ,"Lo estoy pasando fatal, llevo no sé, 13 días sin comer nada", ha señalado y añadía: "Sé que me he saltado las reglas. Pido perdón a la dirección y a la gente que nos está viendo".
Las confesiones han sido de agradecer, pero no han servido para librarse de las consecuencias. Después de preguntar al resto de supervivientes si había alguien más implicado, Jorge Javier ha comunicado la decisión de la organización: "Yulen y María Jesús, seréis castigados con una penalización a la altura de la infracción que acabáis de cometer".
Por ahora, ninguno sabe en qué consistirá: "Lo vais a conocer a su debido momento", ha advertido el presentador ante las protestas de María Jesús.
La ex Miss España ha vuelto entonces a justificar su decisión: "Soy madre, a mí me gusta que toda mi gente esté comida, bebida, feliz", ha explicado. Según ella, ver a sus compañeros pasarlo mal mientras disfrutaba de la recompensa le había "destrozado el corazón", por lo que decidió esconder aquel trozo para Omar.
Yulen, por su parte, ha insistido en que no había ningún plan previo entre ellos para hacer trampas, únicamente fue "muy ávido" para aprovechar la oportunidad.