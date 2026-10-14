Supervivientes All Stars 14 octubre 2026

La capitana de 'Supervivientes All Stars 2026' ha respondido entre lágrimas a su compañera tras descubrir que había dicho, conociendo la circunstancia de Marta, que nunca sería tan feliz como lo es ella con sus hijas

La tensión entre Marta Peñate y Chiqui ha vuelto a estallar en 'Supervivientes All Stars 2026'. Después de los numerosos enfrentamientos que han protagonizado durante la convivencia, ambas han vuelto a chocar en la Palapa cuando Marta ha descubierto algunas de las palabras que Chiqui había dicho sobre ella. Todo ha comenzado cuando Jorge Javier Vázquez ha preguntado a Marta qué era lo que más le había molestado de las acusaciones recibidas. La exsuperviviente ha explicado que, durante su último enfrentamiento, había preferido marcharse antes que perder los nervios: "El otro día yo me fui porque yo no me la vi venir. Sabía que iba a volverme loca y preferí irme".

Sin embargo, lo que estaba por llegar tampoco lo podía ver venir, y terminó convirtiéndose, más allá del puro choque entre Marta y Chiqui, en uno de los momentos más emotivos y románticos de la noche. Marta responde a Chiqui con una declaración de amor a Tony Spina Con los ánimos ya caldeados, Jorge Javier ha querido recordar algunas de las afirmaciones que Chiqui había realizado sobre Marta, entre ellas una que ha provocado una enorme indignación entre sus compañeros: "Ella nunca va a ser feliz como yo con mis hijas". Unas palabras que han adquirido especial relevancia por la difícil situación que Marta ha compartido públicamente en relación con su deseo de ser madre, y, aunque Chiqui ha insistido en que se refería a su propia familia y que no pretendía hacerle daño, varios de los presentes han considerado que había cruzado un límite.

"Con esas cosas no se puede jugar", ha señalado Víctor Janeiro, mientras que Yola Berrocal también ha querido intervenir: "Tú sabes la situación de ella. Te has pasado el límite" e Ivana, antes amiga de Chiqui, tampoco se ha cortado: "Que en la vida reconozcas algo de lo que dices y pidas perdón, que nunca lo haces". Rosa también ha sido tajante: "A veces, lo que hace más daño son las palabras y creo que a veces tenemos que medir lo que decimos, que además ella te ha contado sus problemas y tú también se los has contado a ella, no vayamos a juzgar a la gente por el dolor ajeno". Lejos de responder con otro ataque, Marta ha sorprendido con una bonita declaración de amor a su marido, Tony Spina, dejando claro lo importante que es para ella la familia que ambos han formado, más allá de su situación respecto a la maternidad: "Me han intentado hacer tanto daño en la vida con ese tema que te digo una cosa: ojalá en la vida encuentres a una persona como mi marido que te haga tan feliz como mi marido me hace a mí y que sustituya cualquier hijo que yo pueda tener. Si los tengo, bien, y si no, también. Ojalá, Chiqui. Ojalá", ha expresado entre lágrimas.

Marta, harta de que utilicen su situación personal: "Mi familia es mi marido" La respuesta de Marta no ha terminado ahí. Después de escuchar cómo Chiqui trataba de justificar sus palabras, la concursante ha confesado que está cansada de que su situación personal vuelva a convertirse en motivo de enfrentamiento cada vez que participa en un reality. "Me han intentado hacer tanto daño con ese tema tantas veces que ya no me hace daño, porque, de verdad, cuando ya uno ha tocado el infierno, ningún demonio le quema", ha asegurado, y ha vuelto a dejar claro su amor por Tony: "Mi familia es mi marido y estoy tan feliz con mi familia que la verdad es que ya estoy quemada que siempre en cada pu** reality sacando lo mismo".

Además, Marta ha reconocido que se arrepiente de haber compartido públicamente su situación: "Maldita la hora en la que hice público la mierda que he vivido y la mierda que me he comido, de verdad". Pero inmediatamente, Rubén Torres y Rosa Benito han tratado de animarla, recordándole que "eso sirve de ejemplo a mucha gente, Marta, no tienes que arrepentirte". Por su parte, Chiqui ha terminado disculpándose por el daño que sus palabras hayan podido causar, aunque ha insistido reiteradamente en que no había querido hacer referencia a los problemas personales de Marta, sino que simplemente hablaba de su familia: "Si te ha sentado mal, lo siento, pero no he ido por hacerte ese daño".