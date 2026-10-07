Supervivientes All Stars 07 octubre 2026

Sandra Barneda ha mostrado las condiciones en las que sobreviven los dos equipos y ha revelado una sorprendente decisión de Marta e Ivana: prefirieron una lona antes que un kit de pesca y acceso al mar

Tras el polémico robo de comida del Equipo Luna en Laguna Cacao y sus continuas quejas, las condiciones de supervivencia en 'Supervivientes All Stars' han vuelto a convertirse en motivo de debate. Por ello, Sandra Barneda ha querido mostrar las diferencias reales entre las dos zonas de convivencia para aclarar con qué recursos cuenta cada grupo. "Dado que el domingo los concursantes de Luna se quejaron de las supuestas condiciones que tenían, quiero que las veamos juntos para que no quede ninguna duda", ha anunciado la presentadora antes enumerar con qué contaba cada equipo.

Y es cierto que, aunque ambos equipos están sometidos a unas condiciones muy exigentes, las diferencias en alimentación, acceso al mar y materiales disponibles son considerables. Sin embargo, lo que más ha sorprendido en plató ha sido la decisión que Marta Peñate e Ivana Icardi tomaron cuando tuvieron la oportunidad de mejorar sus recursos y que ha desvelado la presentadora. Las diferencias entre las zonas Luna y Sol Sandra Barneda ha comenzado explicando las características de cada localización: Zona Luna - Zona de selva sombría y zona de muelle junto a la laguna - Acceso total a Laguna Cacao más canoas para facilitar el movimiento de la pesca - Acceso limitado al mar de forma individual para asearse tres veces al día - Dotación de comida: 40 gramos de arroz por persona y día más dos latas semanales para compartir - Dotación instrumental: dos esterillas normales, un cuchillo, un quinqué, una sartén pequeña, un kit de pesca básico, una cuerda fina y dos varas de madera Zona Sol - Zona amplia y luminosa - Acceso total al mar con abundante pesca - Acceso parcial a Laguna Cacao - Dotación de comida: 30 gramos de arroz y 20 gramos de lentejas por persona y día más cuatro latas semanales para compartir - Dotación instrumental: dos esterillas deluxe, dos esterillas normales, una olla grande, un mache, una lona, un multiusos, dos quinqués, una cuerda gorda, un kit de pesca premium, unas gafas de bucear, cuatro bambús y cuatro varas de madera

Tras mostrar la comparativa, Sandra ha reconocido que los supervivientes de Luna cuentan con menos recursos, aunque ha matizado que también tienen herramientas a su disposición para poder conseguir comida sin tener que recurrir al robo: "Están mal, tienen menos en Playa Luna, pero tienen muchas cosas de las que tirar". La sorprendente elección de Marta Peñate e Ivana Icardi Con las diferencias entre los equipos claras, Sandra Barneda ha planteado un dilema a los colaboradores. La presentadora ha explicado que Poseidón había ofrecido al equipo Luna dos opciones: un kit de pesca acompañado de un salvoconducto para acceder al mar y poder pescar, o una lona para protegerse de las inclemencias del tiempo. Su pregunta entonces ha sido clara: "¿Qué elegís?". Terelu Campos, Rosario Mohedano, Beatriz Trapote y otros colaboradores y familiares se han decantado sin dudar por el salvoconducto y el material de pesca, teniendo en cuenta las dificultades de alimentación que estaban denunciando los concursantes, sin embargo, la decisión real había sido muy diferente.

"Marta, la capitana, e Ivana deciden lona", ha desvelado Sandra, provocando una reacción de sorpresa entre los presentes. "¡No!", se ha escuchado en plató. Esta decisión ha reavivado el debate y Terelu Campos ha querido ponerse en la piel de los concursantes y recordar lo complicado que resulta soportar las lluvias sin un lugar en el que refugiarse: "Estar ahí diluviando y no tener ni un techito para refugiarte durante horas es horrible". Sandra Barneda, sin embargo, ha insistido en que los supervivientes llevaban días quejándose de la falta de comida y ha lanzado otra pregunta directa: "¿Te mojas o comes?". La presentadora también ha recordado que el equipo, por la sanción tras el robo, no dispone de dotación alimentaria esta semana, por lo que la posibilidad de acceder al mar para pescar era especialmente importante. Rosario Mohedano ha querido saber entonces si la elección había sido consensuada entre todos los miembros del grupo. Sandra ha aclarado que la decisión había quedado en manos de Marta e Ivana, lo que ha llevado a Rosario a plantear que otros compañeros podrían haber preferido el kit de pesca. "¡Han robado porque decían que tenían hambre!"