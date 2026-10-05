Supervivientes All Stars 05 octubre 2026

La mujer de Víctor Janeiro ha querido explicar en 'Supervivientes All Stars' sus palabras en '¡De viernes!¡ y disculparse con quienes hayan podido sentirse ofendidos por su comentario sobre la faja de Belén Esteban

Beatriz Trapote se ha pronunciado en 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' después de la polémica surgida en '¡De viernes!' por el comentario que hizo a Belén Esteban sobre la faja que llevaba. La mujer de Víctor Janeiro ha aprovechado su intervención en el programa para aclarar cuál era su intención con aquellas palabras y, sobre todo, pedir disculpas públicamente a quienes hayan podido sentirse molestos. Ha sido Sandra Barneda quien ha sacado el tema y lo ha hecho tirando de humor: "No me lo tengas en cuenta, pero te lo tengo que preguntar. ¿Hoy llevas faja o no? Yo no llevo, ¿eh?". Una pregunta que Beatriz no ha querido esquivar y a la que ha respondido con un "yo soy team faja", antes de insistir en que su comentario pretendía ser "algo jocoso, de humor" y no polémico u ofensivo.

Beatriz Trapote pide pedón Sin embargo, Beatriz Trapote ha querido ir un paso más allá y dirigirse directamente a cámara para disculparse: "Pido disculpas a todo el mundo que se haya sentido ofendido, por enfermedad o por el momento en el que necesiten también llevar una fajita, que no es malo", ha asegurado, para continuar y recalcar: "¡Todas somos team faja, hombre, por favor! Pero fue en tono de humor". Eso sí, Beatriz ha mantenido una parte del mensaje que quiso transmitir: "No me dirás, Sandra, que llevar una buena alimentación, hacer algo de ejercicio y controlar un poco nuestro estado de estrés no es positivo para todo el mundo". Sandra Barneda ha coincidido con ella, aunque ha querido dejar claro un importante matiz: no todas las personas tienen las mismas circunstancias. "Yo creo que es positivo para todo el mundo, pero hay que saber las circunstancias de cada uno. Hay que ser prudente", le ha respondido.

Para zanjar el tema con el humor que había empezado, Beatriz Trapote ha querido, de nuevo, restar importancia al tema y dejar claro que llevar faja no es, en absoluto, nada negativo: "Yo hoy no llevo, pero mañana me la pongo". "Quien tiene boca se equivoca" La mujer de Víctor Janeiro ha reconocido abiertamente que sus palabras no fueron las más acertadas: "Quien tiene boca se equivoca y rectificar también es de sabios", ha señalado antes de explicar ella misma lo ocurrido: "Fue un comentario desafortunado, pero no iba con esa intención". Sandra Barneda también ha querido dejar claro que no dudaba de que el comentario se hubiera realizado en tono de broma y ha rebajado la tensión sobre este asunto comentándolo con otros colaboradores presentes. Carmen Borrego y Pelayo Díaz también hablan de la faja