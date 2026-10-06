Una amenaza de abandono, capitanes enfrentados y la guerra entre los concursantes: esta noche a las 23:00h en 'Tierra de Nadie'

Una ceremonia de salvación múltiple , en la que participarán los seis nominados actuales y un juego de recompensa grupal, con unos churros con chocolate como premio para el equipo ganador, formarán parte de la cuarta gala de ‘Supervivientes All Stars. Tierra de Nadie’ que se emitirá este martes 6 de octubre a las 23:00h.

Las consecuencias del histórico asalto por parte del equipo Luna, con imágenes inéditas de lo sucedido y de su fuerte enfrentamiento con el equipo Sol tras la última gala por las críticas recibidas a raíz de su reprobable acción, centrarán buena parte de la atención de La Palapita, que volverá a reunir a todos los supervivientes. Además, los capitanes elegirán al mejor y peor superviviente, con sus respectivas recompensas y penitencias.

En el juego de recompensa grupal, cada equipo tendrá que elegir a un integrante para introducirse dentro de una gran jaula esférica mientras sus compañeros, a ciegas, la empujan a lo largo de un circuito lleno de obstáculos. El objetivo del superviviente que se encuentra dentro de esta gran bola giratoria no será solo guiarla a partir de las indicaciones que dé a sus compañeros, sino también conseguir que cada uno de ellos coja una bandera de las que encontrarán en el recorrido. El equipo que antes lleve la esfera y todas las banderas hasta la posición final ganará la recompensa.

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