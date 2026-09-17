La reacción de Carlos Sobera a los aciertos de Fran: ''Es la mejor racha de todas en 'Rueda la letra''

Fran y Lilit vuelven a verse las caras en ‘Rueda la letra’ . Después de perder frente a su contrincante en el programa anterior, Lilit consigue su silla en el concurso y vuelve al ruedo.

En esta ocasión, los concursantes juegan para intentar hacerse con el bote de 260.000 euros, por lo que luchan hasta el final y lo dan todo en cada prueba ayudados por los invitados especiales.

Así ha terminado la rueda

Lilit ha conseguido 119 segundos después de llevar a cabo todas las pruebas del concurso y consigue tres aciertos nada más empezar.

Por su parte, Fran, que ha conseguido 117 segundos, lleva a cabo un gran concurso y Carlos Sobera reacciona a sus once aciertos del tirón: ''¡Qué barbaridad! Asombrados estamos, once aciertos del tirón, creo que es la mejor racha de todas las que llevamos''.

Los concursantes han protagonizado un duelo de infarto, pero finalmente Lilit ha vuelto a quedarse atrás con 14 aciertos y ningún fallo y Fran vuelve a ganar con 22 aciertos y un fallo.

Por lo que finalmente Fran vence a Lilit en esta ocasión y se lleva los 1.200 euros a casa.

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