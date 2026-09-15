Carlos Sobera reacciona a la rueda de Fran: ''¡Guau! Once del tirón''

Lilit y Fran se enfrentan a 'La rueda' después de que ella perdiese frente a él en el último programa de 'Rueda la letra'. En esta ocasión, los concursantes se juegan 248.000 euros, un bote por el que lucharán hasta el final.

Los concursantes lo han dado absolutamente todo en las pruebas y han disfrutado del último día junto a sus invitados especiales, a quienes les han agradecido el haberles ayudado durante este tiempo que han compartido con ellos.

Así ha terminado la rueda

Lilit ha conseguido 115 segundos después de llevar a cabo todas las pruebas del concurso y, pese a que empieza con un primer fallo, remonta más tarde.

Fran, que ha conseguido 141 segundos, lleva a cabo un gran concurso y Carlos Sobera no puede evitar demostrar su asombro después de que el concursante acierte 11 palabras del tirón: ''¡Guau!''

Los concursantes han protagonizado un duelo de infarto, pero finalmente Lilit ha vuelto a quedarse atrás con 17 aciertos y un fallo y Fran vuelve a ganar con 21 aciertos y un fallo.

Por lo que finalmente Fran vence a Lilit en esta ocasión y se lleva los 1.200 euros a casa.

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