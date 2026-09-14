Lilit vuelve a quedarse atrás en 'Rueda la letra' y Fran se la juega hasta el final

Lilit y Fran vuelven a enfrentarse a 'La rueda' después de que este último venciese a su contrincante en el pasado programa de 'Rueda la letra'. En esta ocasión, los concursantes se juegan 242.000 euros, un bote muy jugoso por el que lucharán hasta el final.

Ambos concursantes se han concentrado al máximo y lo han dado todo, pero Lilit, que ha empezado muy bien, se ha ido quedando atrás dándole así ventaja a su rival, que ha aprovechado los fallos de ella.

Así ha terminado la rueda

Después de enfrentarse a todas las pruebas del concurso, Lilit ha conseguido 121 segundos y comienza a jugar acertando cinco palabras del tirón y obteniendo un fallo. Llega el turno de Fran, que ha conseguido 119 segundos y acierta el mismo número de palabras que Lilit, pero con cero fallos.

Los concursantes han protagonizado un duelo de infarto, Lilit ha ido por delante, pero Fran ha cogido carrerilla y finalmente ella ha acabado con 17 aciertos y dos fallos y Fran con 19 aciertos y dos fallos.

Por lo que finalmente Fran vence a Lilit en esta ocasión y se lleva los 1.200 euros a casa.

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