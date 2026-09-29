Fran vuelve a perder contra Lilit en una rueda cargada de tensión

Fran ha conseguido su sitio en 'Rueda la letra' después de perder frente a Lilit en el programa anterior. El concursante se ha enfrentado a Amable y ha conseguido vencer en un ajustado duelo.

En esta ocasión, Lilit y Fran se juegan un bote de 332.000 eurazos, por lo que se enfrentan a las pruebas del concurso dándolo absolutamente todo para conseguir el máximo de segundos posible.

Así ha terminado la rueda

Después de enfrentarse a todas las pruebas, Lilit consigue 114 segundos, mientras que Fran se hace con 127 y ambos se enfrentan a ‘La rueda’ en un duelo en el que Lilit ha cogido carrerilla desde el principio.

Fran se ha quedado atrás y Lilit, que ha tomado la delantera, acaba su rueda con 20 aciertos y un fallo. Tras los aciertos y errores de Lilit, Fran se enfrenta solo a ‘La rueda’ y acaba 17 aciertos y tres fallos, por lo que Lilit se lleva los 1.2000 euros y él tendrá que luchar por su silla en el próximo programa.

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