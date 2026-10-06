Carlos Sobera reacciona a la gran jugada de Fran: ''Ha sido una burrada''

Lilit se enfrenta a Mariana para conseguir la silla en 'Rueda la letra'. Las concursantes protagonizan un duelo muy ajustado, pero finamente la veterana acaba venciendo y se vuelve a ver las caras con Fran.

Fran y Lilit juegan a todas las pruebas junto a los invitados especiales y lo dan todo hasta llegar a la prueba final para intentar llevarse el gran bote que asciende hasta los 374.000 euros.

Así ha terminado la rueda

Después de superar todas las pruebas, Lilit consigue 126 segundos y Fran se hace con 127, por lo que están bastante igualados a la hora de enfrentarse a 'La rueda'.

Ambos concursantes comienzan dándolo todo, pero Lilit falla nada más empezar, anque eso no consigue pararla y lleva a cabo una gran prueba.

Fran acierta varias palabras del tirón y Carlos Sobera no puede esconder su reacción: ''Ha sido una burrada'', afirma después de que el concursante acierte 10 palabras

Finalmente, Fran acaba su rueda con 22 aciertos y ningún fallo, y Lilit acaba con 21 aciertos y un fallo.

Por lo que Fran se lleva los 1.200 euros y Lilit tendrá que luchar por su silla en el próximo programa.

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