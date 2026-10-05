Lester Duque ha querido ser muy claro tras los últimos acontecimientos que ha vivido y no ha rehuido al último escándalo mediático al que se ha enfrentado. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ estalla contra Fani Carbajo tras su polémica por opinar sobre su última operación estética . La madrileña ha acabado con su gran complejo gracias a un ‘lip lift’ que no ha estado exento de comentarios. ¡Dale al play y descubre lo que ha dicho en ‘Renaciendo’ , disponible en Mediaset Infinity!

“Voy a contar lo que pasó para que os pongáis en mi piel”, comienza anunciando el creador de contenido. La controvertida operación de Fani Carbajo que ha compartido a través de ‘Mi momento’ ha levantado muchos comentarios y Lester Duque ha sido uno de ellos. Por su parte, La exconcursante de ‘Supervivientes’ no se ha callado y le ha contestado tajantemente.

Tras todo ello, el influencer ha tomado la decisión de sentarse frente a las cámaras de mtmad para dar todas sus explicaciones y no duda en mostrarse muy contundente contra la madrileña. “De primeras me asusté porque pensaba que había tenido un accidente de tráfico”, asegura al hablar de su primera impresión sobre la intervención de Fani.

Cansado de estar continuamente envuelto en polémicas, el creador de contenido afirma que vivimos “en un mundo en el que todo es un problema”. Además, asegura que no entiende la reacción de la influencer teniendo en cuenta que es “una persona que se ha metido con otras”. El canario se mantiene en su primera impresión: “No estoy diciendo ninguna mentira, tu cara murió”.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ tampoco ha dejado pasar la oportunidad de enfrentarse a las críticas de Fani Carbajo sobre su relación con Patri y asegura: “Intentó de la manera más rastrera meterse conmigo”. La pareja se pronuncia al respecto y no duda en contestar a todo lo que ha dicho. Además, opina sobre el estado actual del rostro de la influencer. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

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