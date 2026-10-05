Lester Duque ha querido tener un bonito detalle con su pareja y ha abierto su corazón por completo para decirle todo lo que siente. Después de explicar el motivo por el que ha bautizado a su hija , el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ le escribe una romántica carta de amor a Patri Pérez . La pareja ha tenido una cita romántica que ha acabado con los dos llorando . ¡Dale al play y descubre lo que ha dicho en ‘Renaciendo’ , disponible en Mediaset Infinity!

El creador de contenido ha dejado sin palabras a su pareja al anunciarle que tenía “una pequeña sorpresa” para ella. Por primera vez, ha abierto por completo su corazón para mostrarle todo lo que siente. “Soy una persona que no expreso muy bien mis sentimientos a diario”, asegura el canario y añade: “Para que sepas un par de cositas”.

Precisamente por el hecho de que no suele compartir con su pareja lo que siente por ella, se ha producido un momento muy emotivo entre ellos. La creadora de contenido, completamente impactada por las palabras que está leyendo, no ha podido evitar romperse por completo: “Gracias a ti, salí del fango y me trajiste las ganas de crecer”.

El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ agradece a Patri Pérez todo lo que ha hecho por él y el apoyo tan importante que ha sido para él en sus momentos más complicados: “Gracias por no querer anularme y apostarlo todo a mi lado”. Además, no se contiene a la hora de decir todo lo que siente por ella y habla de una promesa de futuro: “Estoy locamente enamorado de ti y me gustaría envejecer contigo”.

La influencer reacciona a las palabras del padre de sus hijos y ambos acaban llorando, dedicándose unas bonitas palabras. ¡Dale al play y no te pierdas las palabras de Lester Duque, al completo, en Mediaset Infinity!

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