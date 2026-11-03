La contundente victoria demócrata en las ‘midterms’ de EEUU y sus implicaciones: “Un castigo sin paliativos a Donald Trump”

Euforia demócrata y severo castigo a Donald Trump en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos. La oposición al presidente estadounidense ha conseguido una victoria histórica en los llamados ‘ midterms ’ conquistando incluso feudos tradicionalmente republicanos, como Texas, Ohio, Iowa, Carolina del Sur o Kansas, donde los demócratas no ganaban desde hacía 94 años, como informa Noticias Cuatro .

El varapalo ha sido mayor de lo que se esperaba, pero aun así Donald Trump ha tratado de desmarcarse de la derrota con su personalidad característica: “No estaba en la papeleta electoral y, si hubiera estado, habríamos ganado por una aplastante mayoría", ha asegurado a través de su red social, Truth Social, donde acto seguido ha irrumpido en una retahíla de críticas que ha cogido también a varios integrantes de su propio partido y a medios de comunicación conservadores como Fox News.

La victoria aplastante de los demócratas en las ‘midterms’ de Estados Unidos

Los demócratas han conseguido imponerse incluso en el bastión republicano de Texas, donde han ganado otra crucial batalla, con James Talarico consiguiendo escaño en el Senado, por primera vez en 38 años. En una noche eufórica, de hecho, este último brindó con Gina Hinojosa, la primera gobernadora hispana del estado.

“¡Lo conseguimos!, exclamaba también en Míchigan el médico Abdul El-Sayed, hijo de inmigrantes egipcios que se ha convertido en el primer senador musulmán, algo que ha celebrado con su esposa en el escenario.

Mientras, en Kansas, también habrá un senador demócrata por primera vez desde 1932; un suma y sigue que se ha extendido a otros feudos tradicionalmente republicanos, como Carolina del Sur, Iowa u Ohio.

En una victoria aplastante, los demócratas no solo han conquistado el Senado, –algo que parecía difícil no hace tanto, sino también la Cámara de Representantes; un golpe para Trump, que dice que acepta los resultados, reconociendo que los demócratas han hecho un buen trabajo. Todo ello al tiempo en que publica en la red social una imagen de su gorra roja con la palabra “veto”, dejando así clara su intención de hacer uso del veto presidencial ante el control demócrata del Congreso: "Tengo derecho a vetar cualquier cosa", ha recordado.

¿Qué supone la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio mandato?

El resultado sin ninguna duda es un castigo sin paliativos a Trump, mucho más que una apuesta por los demócratas, como explica José Luis Fuentecilla, director de Noticias Cuatro.

El rechazo es tan profundo que los demócratas han ganado en bastiones históricos de republicanismo. Desde 1932, desde episodios históricos como la impresionante victoria de Roosevelt en Kansas, no se había elegido un senador demócrata. Hasta hoy, en el que las elecciones de medio mandato han roto múltiples techos de cristal.

Este rechazo tan profundo ha ocurrido por la misma razón que, en el fondo, le dio la presidencia: el coste de la vida. Esta vez, curiosamente, es un daño autoinfligido por el propio Trump con los aranceles y, sobre todo, la guerra de Irán.

La gasolina está por encima de los 4 dólares galón, lo que viene a ser un euro y 22 céntimos el litro, lo que en Estados Unidos significa estar más allá del umbral del dolor en una civilización tan marcada por el automóvil.

Frente a todo ello, lo que hizo Donald Trump fue, en víspera de estas elecciones cruciales, irse a la piscina reflectante de Washington a hablar de la renovación. Mencionó veinte veces la hierba, mientras cuentan que sus asesores se llevaron las manos a la cara mientras le estaban viendo dar ese discurso en televisión.