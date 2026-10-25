Viajar de pie en autobús por carretera: Cataluña se abre a prohibirlo tras el accidente de Fogars

Los Bomberos de la Generalitat descartan con una "probabilidad muy alta" que haya alguna persona más afectada por el accidente que ha ocurrido la tarde de este domingo cuando un autobús de línea se ha despeñado por un terraplén de 20 metros en la carretera BV-5114 a su paso por Fogars de Monclús, en Barcelona. Las autoridades estudian prohibir viajar de pie en autobús por carreteras de montaña como esta, tal y como informa en el vídeo la reportera de Noticias Cuatro , Marina Pérez.

El autobús, con 65 asientos, acabó saliéndose de la carretera , una vía estrecha de curvas, y precipitándose por un talud, lo que provocó heridas a 87 personas, de las que medio centenar aún siguen ingresadas, de ellas nueve en unidades de críticos, semicríticos o de reanimación.

De momento 83 el total de heridos, siete de ellos graves y 34 menos graves, la mayoría con fracturas, traumatismos y politraumatismos de “diferentes categorías” y que ya han sido trasladadas todas a centros hospitalarios. Los Mossos investigan si en el autobús que se precipitó unos 10 metros por un terraplén, circulaba con demasiados pasajeros de pie.

En declaraciones a los periodistas en el centro de mando de los Bomberos, el subinspector jefe del área regional de Tráfico de los Mossos d'Esquadra en Mollet del Vallès (Barcelona), Quique Granero, ha informado de que el conductor del autocar ha dado negativo en la prueba de alcoholemia y drogas.

La unidad de investigación y transporte de los Mossos d'Esquadra trata de averiguar las causas del accidente, por lo que ahora se encuentran en fase de recogida de datos para intentar aclarar lo ocurrido.

El responsable de los Mossos ha remarcado que la normativa permite que en este tipo de servicios algunos pasajeros puedan ir de pie, si bien ha indicado que están intentando aclarar cuántos de los usuarios del autocar, que tiene 65 asientos, iban levantados, para determinar si eran demasiados.

Tras este accidente, se cuestiona que los pasajeros viajen de pie. De hecho, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha opinado este lunes que habría que valorar si hay que cambiar la normativa vigente en el transporte de viajeros para que los pasajeros no vayan de pie. El autocar seguía el trayecto de subida desde un camping hasta Santa Fe del Montseny, según ha detallado el responsable policial.

Las víctimas, turistas del Parque Natural de El Montseny

El autobús perteneciente a la compañía Sagalés cubría la línea 573 del Bus Parc del Montseny que actúa como lanzadera entre la estación de tren de Sant Celoni y Santa Fe del Montseny.

Esta ruta que hace parada en el centro de interpretación del parque es una concesión de la Generalitat de Cataluña que funciona dos días festivos y los fines de semana, con la que la comunidad intenta incentivar el uso del transporte público para acceder a uno de los paisajes más populares de la zona.

Precisamente, es en otoño cuando la ruta se ve desbordada por la gran cantidad de coches que acceden hasta la zona natural. Por eso, desde la Generalitat de Cataluña se pone a disposición este servicio de bus para evitar los atascos.