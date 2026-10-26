En su nuevo ensayo, ‘ Más famosos que Jesucristo . Por qué la fama ha invadido nuestras vidas ’ (Editorial Debate), el escritor, guionista y psicólogo ovetense Edu Galán traza un recorrido por la evolución de la popularidad desde la Antigua Grecia hasta fenómenos actuales como Supervivientes o la cultura de las redes sociales.

Galán, cofundador de la revista satírica Mongolia, concibe esta publicación como una guía de herramientas psicológicas para gestionar la sobreexposición mediática y separar la identidad personal de la marca comercial.

El ecosistema digital y la crítica de Edu Galán

Según sostiene el autor en una entrevista con Noticias Cuatro, la figura de los editores tradicionales -quienes ejercían como intermediarios dotados de criterio y gusto en la proyección de las celebridades- ha sido dinamitada por las plataformas digitales y los algoritmos de redes sociales.

Galán sitúa el colapso definitivo del glamur en la televisión popular española cuando personajes de la aristocracia rosa como Isabel Preysler aparecieron en formatos como MasterChef, sustituyendo el halo de misterio inalcanzable por un artificio de falsa autenticidad al servicio del clic.

En su diagnóstico del ecosistema digital, Galán critica con severidad la actividad de los ‘influencers’, describiéndolos como "palomas obligadas por el clic" y señalando que el 99% de ellos forman parte de una masa precarizada y aislada a la que define como "influencers esclavitos", carente de regulación y derechos laborales. Asimismo, tilda espectáculos multitudinarios como 'La velada del año' de Ibai Llanos de "artificio individualista" que promueve la glorificación de la violencia y la masculinidad tóxica.

Desde su faceta como licenciado en Psicología por la Universidad de Oviedo, Galán profundiza en las secuelas emocionales del estrellato. Advierte de que el conflicto constante entre la necesidad profesional de visibilidad y el deseo de privacidad genera cuadros severos de ansiedad, depresión y adicciones. “Cualquiera puede tener 15 minutos de fama, pero casi nadie tiene las herramientas psicológicas para afrontarla”, explica.

Por último, el ensayo denuncia la comercialización de la intimidad familiar -con especial atención al unboxing o la exposición de menores por parte de sus padres en internet- y el rechazo sistémico hacia los artistas veteranos en España. El autor rememora casos como los de Marisa Medina, Gracita Morales, Tony Leblanc o Charo López para ilustrar cómo la devoción por la juventud y la exigencia de publicar la vida privada arrinconan el talento consolidado.