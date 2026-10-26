Blocus, la plataforma anónima que ha organizado los saqueos y asaltos de Barcelona y que moviliza a cientos de menores

Este sábado 24 de octubre, Barcelona se ha convertido en el escenario en el que cientos de jóvenes asaltaban tiendas y comercios de la ciudad condal. ¿Cuál es el objetivo de los disturbios del sábado de Barcelona? ¿Sembrar el caos o sólo robar y causar daños? Desde la Generalitat descartan cualquier finalidad reivindicativa y apuntan al vandalismo y la delincuencia, como informan en ‘Noticias Cuatro’.
Según se ha podido conocer, Blocus es la plataforma que ha movilizado a estos menores que han protagonizado los asaltos de Barcelona.
Dani Montero, periodista de Investigación de ‘Noticias Cuatro’, explica cómo se ha n organizado. La forma de proceder es muy parecida a la que se empleó en el asalto a la frontera de Ceuta. Lo primero que apareció hace ahora siete días es un perfil que copiaba el lema de las manifestaciones en Francia y que por medio de un código QR dirige a grupos distintos donde se puede tener mayor nivel de privacidad, poner el borrado de los mensajes automático, añadir un cifrado a los mensajes y, sobre todo, cambiar de servidor lo que provoca que la Justicia tenga todavía más complicado localizarles.
Precisamente, es en estos grupos donde se indican a los asaltantes cómo deben de ir vestidos y qué deben hacer. Los administradores de estas cuentan piden a los agitadores que vayan todos vestidos de negro. De esta manera, complican a los agentes y a los investigadores su identificación.
También es importante taparse los tatuajes y la cara porque en España, al contrario que en otros países de la UE, no hay una legislación que prohíba las manifestaciones con la cara tapada.
Hay que destacar que este supuesto grupo, Blocus, ha lanzado otra convocatoria en Madrid para el próximo 31 de octubre. Ahora, los agentes y los investigadores tratan de descubrir la capacidad de convocatoria que tendrá esta próxima quedada.
Por su parte, la comisaria jefe de los Mossos d'Esquadra, Silvia Catà, ha afirmado que la dinámica de los disturbios de este sábado por la tarde en los entornos de la plaza de Catalunya de Barcelona es "bastante inexplicable", y ha dicho que no se trataba de una manifestación normal sino de convocatorias en redes sociales para cometer hechos ilegales.
Ha remarcado que estas convocatorias (que han dejado al menos 128 detenidos, 72 de ellos menores) han sido seguidas mayoritariamente por personas jóvenes, muchas de ellas menores de edad, y ha añadido que hay detenidos de 14 años de edad.
Catà ha detallado que la convocatoria se propagó a través de perfiles bajo la etiqueta 'Blocus' mayormente a través de TikTok, por lo que ha apuntado que están trabajando y "monitorizando para saber quien hay detrás de esta red".
Ha explicado que esta convocatoria pretendía "reflejarse en el colectivo que hay en Francia" y copiar los altercados que se han visto en las últimas semanas en este país.
"No son colectivos de jóvenes o de personas con voluntad de manifestarse para reivindicar algún derecho. Son personas que se agrupan en pequeños grupos de muy pocas personas que hacen actos vandálicos", ha resumido, y ha destacado que son personas totalmente desorganizadas.