Blocus, la plataforma anónima que ha organizado los saqueos y asaltos de Barcelona y que moviliza a cientos de menores

Noticias Cuatro 26 octubre 2026

¿Cuál es el objetivo de los disturbios del sábado de Barcelona? ¿Sembrar el caos o sólo robar y causar daños? Blocus es la plataforma que ha movilizado a estos menores que han protagonizado los asaltos.

Este sábado 24 de octubre, Barcelona se ha convertido en el escenario en el que cientos de jóvenes asaltaban tiendas y comercios de la ciudad condal. ¿Cuál es el objetivo de los disturbios del sábado de Barcelona? ¿Sembrar el caos o sólo robar y causar daños? Desde la Generalitat descartan cualquier finalidad reivindicativa y apuntan al vandalismo y la delincuencia, como informan en ‘Noticias Cuatro’.

Según se ha podido conocer, Blocus es la plataforma que ha movilizado a estos menores que han protagonizado los asaltos de Barcelona. Dani Montero, periodista de Investigación de ‘Noticias Cuatro’, explica cómo se ha n organizado. La forma de proceder es muy parecida a la que se empleó en el asalto a la frontera de Ceuta. Lo primero que apareció hace ahora siete días es un perfil que copiaba el lema de las manifestaciones en Francia y que por medio de un código QR dirige a grupos distintos donde se puede tener mayor nivel de privacidad, poner el borrado de los mensajes automático, añadir un cifrado a los mensajes y, sobre todo, cambiar de servidor lo que provoca que la Justicia tenga todavía más complicado localizarles. Así actúan dentro de esos grupos de WhatsApp o de Telegram Precisamente, es en estos grupos donde se indican a los asaltantes cómo deben de ir vestidos y qué deben hacer. Los administradores de estas cuentan piden a los agitadores que vayan todos vestidos de negro. De esta manera, complican a los agentes y a los investigadores su identificación. También es importante taparse los tatuajes y la cara porque en España, al contrario que en otros países de la UE, no hay una legislación que prohíba las manifestaciones con la cara tapada.

Blocus, la plataforma anónima que ha organizado los saqueos y asaltos de Barcelona y que moviliza a cientos de menores