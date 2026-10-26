La vivienda ha sido el detonante principal de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre . Sin embargo, los sindicatos también reclaman otras mejoras como los salarios justos, la contención de los precios de la vivienda para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo y unos servicios públicos de calidad, como informan en ‘ Noticias Cuatro ’.

Unai Sordo , secretario general de CCOO, ha llamado también a pequeños comerciantes, hosteleros y autónomos a sumarse a la movilización y ha advertido de que el encarecimiento de los alquileres de los locales comerciales dificulta la continuidad de estos negocios.

Por eso, empiezan poniendo el foco en el salario mínimo interprofesional, reclaman una subida del 7% para el próximo año. Además, reclaman avances en la negociación colectiva para que las subidas salariales puedan hacer frente a esos precios de la vivienda y a una inflación en aumento.

Los sindicatos tratan de llevar así la convocatoria a los centros de trabajo en las empresas y, también, hacen también un llamamiento hoy a los autónomos para que se unan porque los altos precios inmobiliarios no solo suponen un problema de acceso a la vivienda.

Los asuntos que se reclaman en la próxima huelga general del 11N: desde las mejoras salariales a los servicios públicos de calidad

El secretario general de CCOO ha cifrado en un 18,6% el incremento de los alquileres comerciales en apenas tres años y ha sostenido que muchos pequeños establecimientos cierran por los precios de los arrendamientos y no por las subidas del SMI. También ha señalado la liberalización de los horarios comerciales como un obstáculo para competir con las grandes superficies.

Una huelga "atípica e histórica", que prepara CCOO y UGT

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han congregado este lunes a 2.000 delegados sindicales en una asamblea informativa para preparar la huelga general del 11 de noviembre, que prevén será "atípica e histórica".

"Vamos a convocar una gran movilización social", ha dicho Sordo, quien ha instado "a parar los centros de trabajo" y a salir después a las calles en una "inmensa movilización social".

Ambos líderes sindicales han coincidido en que, aunque el detonante ha sido la vivienda, se ha sumado a la convocatoria la situación de los trabajadores, con una inflación disparada y salarios que no les permiten llegar a fin de mes.

Ante la situación de la vivienda y con una inflación en el 4,9 %, ambos líderes han considerado necesarias mayores subidas salariales y han criticado a la CEOE porque "no ha querido sentarse a negociar el acuerdo marco de subida salarial". "Se ha puesto de perfil", han añadido.

Esta situación, con el acuerdo marco caducado desde hace un año, está generando que "centenares, miles de convenios colectivos estén pendientes de negociación generando un nivel de conflictividad altísimo", ha lamentado Álvarez.

Para Sordo, es necesaria una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 7 % y lograr un acuerdo estatal entre patronal y sindicatos que desbloquee la negociación de los convenios colectivos, para que recojan subidas salariales de entre el 4 % y el 7 %.

Además, ambos quieren aprovechar el momento preelectoral para situar en el debate público asuntos como las pensiones, las bajas laborales o el reparto de la riqueza para conocer la perspectiva de todos los grupos políticos de cara al 29N.