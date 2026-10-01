Maricarmen , la anciana de 87 años desahuciada de su vivienda del barrio madrileño de El Retiro, se ha convertido en el icono y en el detonante de la protesta contra la crisis de la vivienda. Esta anciana que da nombre a los decretos continúa ingresada en el hospital , como informa ‘ Noticias Cuatro ’.

Los médicos continúan haciéndole pruebas. “De hecho, no será hasta que estos valoren los resultados cuando determinen si Maricarmen podrá regresar o no a su casa. Estos días hablábamos con su primo Vicente nos contaba que él estaba preocupado porque cada vez le costaba más sujetar un vaso de agua y hablar. De hecho, no se descarta que le tengan que poner un tratamiento especial en el hospital”, explica la reportera de ‘Noticias Cuatro’.

Por el momento, los médicos han apuntado a que Maricarmen sigue débil por esa pérdida de fuerza y de masa muscular. Carla Infiesta, reportera de ‘Noticias Cuatro’, ha recordado desde las puertas del hospital donde se encuentra ingresada que “es una mujer de 87 años que lleva ya ingresada 10 días por agotamiento extremo ”.

Última hora del estado de salud de Maricarmen, la anciana desahuciada de su casa de Madrid e ingresada en el hospital

Hay que recordar que Maricarmen aceptó hace tan solo unos días el acuerdo alcanzado este lunes con Urbagestión, propietarios de la vivienda ubicada en la calle Alcalde Sainz de Baranda en la que residió durante 70 años, y podrá volver a su casa cuando reciba el alta hospitalaria en el Hospital Gregorio Marañón.

El acuerdo se alcanzó tras más de cuatro horas de reunión entre representantes de Maricarmen y Urbagestión mediada por profesionales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) y contempla un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta que no superará el 30% de sus ingresos netos.

La noticia la conocía Maricarmen en la habitación del Hospital Gregorio Marañón donde permanece ingresada tras el desahucio. Su primo Vicente era el encargado de trasladársela, según explicaba su abogada, Beatriz Duro, quien ha resaltaba que la mujer está "muy contenta" de poder regresar a su vivienda, donde continúan sus pertenencias.

El Ayuntamiento de Madrid, pendiente del estado de Maricarmen

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Madrid se ha asegurado que se mantiene "contacto permanente" a través de los Servicios Sociales del distrito de Retiro con la octogenaria Maricarmen Abascal, quien aún no está en condiciones de abandonar el hospital, ha confirmado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Según le trasladan al Consistorio los allegados a la octogenaria, "no parece que en un plazo breve" vaya a recibir el alta hospitalaria en el Gregorio Marañón.

Representantes de Maricarmen y Urbagestión alcanzaron este lunes un acuerdo, con mediación del Ayuntamiento, para que la octogenaria pueda regresar "con carácter inmediato" a la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda en la que residió durante 70 años y de la que fue desahuciada hace una semana.

El acuerdo contempla un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta que no superará el 30% de sus ingresos netos. El contrato se suscribirá con arreglo a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y al amparo del Servicio de Intermediación del Alquiler de la empresa municipal.