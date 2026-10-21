La llamativa tirita en el cuello de Javier Milei y su retahíla de improperios contra Pedro Sánchez, protagonistas en su visita a España: “Revolucionó todo”

Noticias Cuatro 22 octubre 2026

La enorme tirita que lució Javier Milei en el cuello durante su paso por Madrid no ha dejado de generar comentarios en las redes sociales sobre su origen. Tanto ha sido así que el gabinete del presidente argentino se ha apresurado aclararlo, y todo ello mientras continúa también la tromba de reacciones a su paso por España, en la que dejó toda una retahíla de improperios dirigidos a Pedro Sánchez y su Gobierno.

La visita de Javier Milei a España ha calentado la precampaña de las elecciones del 29 de noviembre y no ha dejado de generar reacciones. El presidente argentino, otra vez a la carga contra Pedro Sánchez y su Gobierno, dejó una retahíla de improperios en su paso por Madrid, llegando a definir a su homólogo español como un “impresentable dictador”, tildándolo también de “corrupto” y “ladrón”, como informa 'Noticias Cuatro'.

En su discurso durante un acto organizado por Nueva Economía Fórum, el argentino no se contuvo en sus ataques, que ahora siguen generando tanto revuelo como el que ha causado la enorme tirita que lució en el cuello, sobre la cual han nacido todo tipo de teorías en las redes sociales ante las que el propio gabinete del presidente ha tenido que salir al paso. La explicación del gabinete de Javier Milei sobre su tirita en el cuello en su paso por Madrid Mientras algunas de las hipótesis sobre esa tirita han llevado a especular con que se cayó en la bañera o a que realmente oculta problemas de salud graves, su Ejecutivo se ha apresurado a salir al paso para señalar que, simplemente, Javier Milei se cortó afeitándose. Eso han aclarado, pero la realidad es que muchos usuarios siguen con sus apuestas entre suposiciones de lo más variopinto. Mientras, la Oficina del Presidente de Argentina resumía la visita del mandatario en una frase: “El presidente Javier Milei revolucionó todo en su visita a España”. Y lo cierto es que todavía continúa el revuelo tras su paso, con múltiples reacciones al respecto.

Javier Milei llama “dictador” a Pedro Sánchez y Exteriores ve “indigno” su discurso Defendiendo su ideario liberal durante su intervención en un acto organizado por Nueva Economía Fórum, en su discurso Javier Milei no dudó en cargar contra el jefe del Ejecutivo español: “No voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez porque no estoy dispuesto a tener que coserme los bolsillos para no salir expoliado”, justificó, antes de dirigirse a él en otro momento de su discurso para señalar: “Pedrito es bien corrupto”. "La otra vez, cuando se lo dije, se ofendió, y después le estallaron un montón de casos en la justicia", quiso recordar Milei, restando importancia a la pancarta desplegada por el PSOE en Ferraz y el mensaje de Sánchez en redes reivindicándose como "zurdos" "Que escriban lo que quieran, me da lo mismo, es más, si me insultan también, no me molesta, me encanta", dijo. Por otra parte, ha querido aclarar que con el rey Felipe VI, con el que tampoco ha mantenido ningún encuentro oficial en sus visitas, tiene "una excelente relación" ya que se han visto en las tomas de posesión de otros mandatarios, como los de Perú y Colombia, y ha confiado tener la "posibilidad de visitarlo aquí" en otra de sus visitas. "No es una cuestión de voluntad sino de imposibilidad de agendas", ha asegurado.

Javier Milei, presidente de Argentina, en Madrid durante su visita a España