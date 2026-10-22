Un reportero y un ciudadano protagonizan el angustioso rescate de un conductor en las graves inundaciones de Australia

Rescate límite en medio de las graves inundaciones en Australia. Un reportero de televisión y un transeúnte se lanzaron, sin pensarlo al agua, para rescatar a un conductor que se estaba hundiendo con su coche y vivieron momentos de gran angustia para salvarle, como han mostrado en 'Noticias Cuatro'.
El angustioso rescate ha ocurrido tras las graves inundaciones registradas en los últimos días en Australia. Las cámaras de televisión recogieron el momento exacto en el que el reportero de televisión y un transeúnte se lanzaron al agua para rescatar a un conductor que se estaba hundiendo con su coche.
Se vivieron momentos de gran angustia para salvarle. El que corre micrófono en mano hacia esa balsa de agua es el periodista australiano Will Murray.
El periodista estaba cubriendo las inundaciones en la ciudad australiana de Brisbane cuando presenció cómo un todoterreno se hundía con su conductor dentro.
Sin dudarlo, el periodista se tiró al agua y nadó hasta el vehículo junto a otro vecino, que tampoco se lo pensó y decidió sumarse al agónico rescate. Son unos segundos de máxima tensión. Ambos suben al coche e intentan acceder a la cabina por detrás, pero no lo consiguen.
Como recoge la secuencia grabada por las cámaras de televisión, es entonces cuando Murray decide intentarlo por la puerta del copiloto. En las imágenes captadas se ve cómo el reportero lucha unos segundos contra la presión del agua y, finalmente, consigue abrirla y sacar al conductor sano y salvo.
Las imágenes del rescate han dado la vuelta al mundo y el propio Murray ha comentado después su experiencia la cadena pública australiana. Según ha dicho el joven periodista, fue todo tan rápido que reaccionaron muy instintivamente y sin pensarlo demasiado. Sin embargo, esta ‘inconsciencia’ ha permitido y ha evitado que se produjese otra desgracia.
Precisamente, el rescate se produce tras conocerse el análisis coordinado por los profesores Jorge Olcina, de la Universidad de Alicante (UA), y Álvaro Morote, de la Universitat de València (UV), con aportaciones de más de 30 investigadores de España, México, Nicaragua, Japón y Australia, en el que se ha resaltado la "importancia" de formar "una ciudadanía crítica" que esté "preparada para afrontar fenómenos naturales extremos", como inundaciones, incendios, erupciones volcánicas o terremotos.
De esta manera, el análisis ofrece "una mirada multidisciplinaria sobre cómo educar al estudiantado desde áreas diversas, como la geografía, la educación, la comunicación o la gestión del riesgo", según ha indicado la UA en un comunicado.
Asimismo, el análisis, más allá de ser un repositorio de investigaciones científicas, aporta herramientas "rigurosas y accesibles" para el profesorado y experiencias educativas "innovadoras, ya probadas con éxito".
Además, incluye reflexiones sobre "la necesidad de la alfabetización sobre riesgos en desastres naturales" en todos los niveles educativos, especialmente en el contexto actual de "creciente vulnerabilidad territorial y aceleración de la crisis climática".
En este contexto, Morote, que es profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la UV, ha señalado que la educación es "la pieza esencial que tiene que presidir el conjunto de medidas pensadas para la mitigación del riesgo de desastres".