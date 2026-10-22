Noticias Cuatro 22 octubre 2026

Rescate límite en medio de las graves inundaciones en Australia. Un reportero de televisión y un transeúnte se lanzaron, sin pensarlo al agua, para rescatar a un conductor que se estaba hundiendo con su coche.

Rescate límite en medio de las graves inundaciones en Australia. Un reportero de televisión y un transeúnte se lanzaron, sin pensarlo al agua, para rescatar a un conductor que se estaba hundiendo con su coche y vivieron momentos de gran angustia para salvarle, como han mostrado en 'Noticias Cuatro'.

El angustioso rescate ha ocurrido tras las graves inundaciones registradas en los últimos días en Australia. Las cámaras de televisión recogieron el momento exacto en el que el reportero de televisión y un transeúnte se lanzaron al agua para rescatar a un conductor que se estaba hundiendo con su coche. Así fue el agónico rescate Se vivieron momentos de gran angustia para salvarle. El que corre micrófono en mano hacia esa balsa de agua es el periodista australiano Will Murray. El periodista estaba cubriendo las inundaciones en la ciudad australiana de Brisbane cuando presenció cómo un todoterreno se hundía con su conductor dentro. Sin dudarlo, el periodista se tiró al agua y nadó hasta el vehículo junto a otro vecino, que tampoco se lo pensó y decidió sumarse al agónico rescate. Son unos segundos de máxima tensión. Ambos suben al coche e intentan acceder a la cabina por detrás, pero no lo consiguen. Como recoge la secuencia grabada por las cámaras de televisión, es entonces cuando Murray decide intentarlo por la puerta del copiloto. En las imágenes captadas se ve cómo el reportero lucha unos segundos contra la presión del agua y, finalmente, consigue abrirla y sacar al conductor sano y salvo.

Un reportero y un ciudadano protagonizan el angustioso rescate de un conductor en las graves inundaciones de Australia