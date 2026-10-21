Los grandes propietarios, los que más han subido los alquileres de vivienda: concentran el 18% del alza de las rentas

Además de la creciente dificultad para acceder a una vivienda , un estudio de EsadeEcPol apunta que los grandes propietarios son al mismo tiempo los que más han subido los alquileres , como informa ' Noticias Cuatro '.

Concretamente, éstos últimos han elevado la renta de sus pisos el doble que los que sólo tienen una vivienda en alquiler. Así, en cinco años, los propietarios de cinco viviendas o más subieron hasta un 13%, mientras que los de tres o cuatro inmuebles lo hicieron un 9%. Además, los propietarios de dos viviendas subieron la renta un 8% y los que alquilan un sólo piso un 7%.

Los caseros con varias viviendas concentran el 18% de la subida del alquiler

Según el citado estudio, a partir de datos tributarios, en 2023 las viviendas de propietarios con varias casas alquiladas tenían un precio ajustado un 3,5% superior al de inmuebles equivalentes de arrendadores con una sola vivienda en alquiler; una diferencia que ha aumentado desde el 0,8% de 2019, cuando no era estadísticamente significativa.

Además, el informe apunta que la prima de precio crece con el tamaño de la cartera: entre 2019 y 2023 fue del 1,3% para quienes alquilan dos viviendas, del 2% para los que tienen tres, del 3,4% para los que cuentan con cuatro y del 4,5% para quienes alquilan cinco o más.

El estudio distingue esta categoría de la definición legal de gran tenedor, ya que considera multiarrendadores a los hogares que tienen al menos dos viviendas alquiladas.

Las mayores subidas en el precio del alquiler, con la renovación de los contratos

Por otro lado, el análisis también detecta diferencias en las renovaciones, ya que los alquileres subieron de media un 5,2% al renovar los contratos de los multiarrendadores, frente al 3,8% en el caso de los propietarios con una sola vivienda. La diferencia solo fue estadísticamente significativa entre quienes tenían cuatro o más inmuebles.

Según el informe, este patrón encaja mejor con una gestión sistemática de los precios por parte de los propietarios con carteras más amplias --por ejemplo, al actualizar las rentas o negociar las renovaciones-- que con un mayor poder de mercado en una zona concreta.

No obstante, EsadeEcPol advierte de que el 18% es una estimación de la contribución asociada a estos propietarios y no una medición causal definitiva. La mayor parte del encarecimiento responde a la revalorización de viviendas con características similares, un resultado compatible con una demanda que supera a la oferta, aunque el estudio no permite determinar cuánto corresponde específicamente a ese desequilibrio, apuntan.