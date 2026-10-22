Los peligros que esconde la fiebre coreana por la cosmética, según los dermatólogos

La cosmética coreana está de moda. Miles de creadores de contenido con pieles sin arrugas, sin manchas y deslumbrantes . El objetivo es conseguir la conocida como ‘glass skin’ o piel de porcelana. Sin embargo, como ha podido comprobar ‘Noticias Cuatro’, los expertos y los dermatólogos advierten de los riesgos de esta nueva tendencia.

Lo que hacen estos productos es llevar unos aceite que crean un efecto ‘flash’ y que dura hasta que se absorbe la crema. Es decir, una película superficial que no mejora la salud de la piel. Muchos se fían y acaban comprando los productos que se promocionan en las redes. Por eso, los expertos advierten de la falta de efecto y de sus peligros.

Las redes sociales están llenas de productos que provocan efectos mágicos, publicaciones que crean necesidades y prometen resultados en tiempo récord. Sin embargo, los expertos advierten de sus peligros. Uno de ellos ha sido Waseem Shams , dermatólogo de HM Hospitales consultado por ‘ Noticias Cuatro ’. Entre risas, el experto ironiza sobre esta nueva tendencia a la que denomina ‘magia de la buena’. El médico advierte que los resultados que se muestran en estos vídeos “anatómicamente es imposible”.

Los peligros de este tipo de contenidos en las redes sociales

Casi el 95 % de los vídeos virales de TikTok sobre el cuidado de la piel coreano y la tendencia de 'piel de cristal' contenían al menos una afirmación potencialmente engañosa, mientras que la información básica de seguridad estaba prácticamente ausente.

El cuidado de la piel al estilo coreano y la búsqueda de 'piel de cristal' —un término popular para referirse a una piel limpia, tersa y profundamente hidratada— se han convertido en fenómenos globales en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde las rutinas pueden llegar a millones de usuarios. Sin embargo, la precisión dermatológica y la seguridad de este contenido no se han evaluado exhaustivamente.

En uno de los primeros estudios de este tipo, los investigadores analizaron vídeos relacionados con rutinas populares de cuidado de la piel coreano y 'piel de cristal' en mayo de 2026. Utilizando una cuenta neutral sin historial previo de interacción para minimizar el sesgo algorítmico, los investigadores examinaron los vídeos más destacados correspondientes a cinco términos de búsqueda relacionados con el cuidado de la piel coreano. Tras aplicar criterios de exclusión, se evaluaron 38 vídeos en cuanto a afirmaciones dermatológicas, información de seguridad, calidad y fiabilidad, empleando la Escala de Calidad Global y una versión modificada de la escala DISCERN.

Casi el 95 % de los vídeos contenía al menos una afirmación engañosa; el 84 % no tenía en cuenta los diferentes tipos de piel, el 45 % promovía combinaciones excesivas de principios activos sin las debidas recomendaciones de seguridad y el 32 % prometía resultados inmediatos.

Todos los vídeos se clasificaron como poco fiables o de escasa fiabilidad, y ninguno citaba fuentes o referencias externas. Cerca del 82 % fueron creados por influencers que no eran médicos, el 11 % por marcas de belleza y el 8 % por otros creadores de contenido de belleza; ninguno fue producido por dermatólogos.

Los investigadores subrayaron que el cuidado de la piel coreano en sí mismo no es el problema.

La preocupación radica, más bien, en cómo principios de cuidado cutáneo —como la limpieza suave, la hidratación y el mantenimiento de la barrera cutánea— pueden transformarse en redes sociales en rutinas virales de aplicación universal, carentes de la información de seguridad adecuada.