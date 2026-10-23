El Studio Ghibli, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por “su trascendencia en generaciones y fronteras”

Muchos se han preguntado por qué el Studio Ghibli recibe el Premio Princesas Asturias de Comunicación y Humanidades y no el de Artes. En el acta del evento refleja que su influencia "ha trascendido más allá de generaciones y fronteras" trasmitiendo valores tales como "el amor, la amistad y el respeto". Noticias Cuatro explica el por qué de ese galardón.
La filosofía de estos estudios no tienen nada que ver con el arte digital y la diferencia con sus creaciones, tal y como confirman los expertos "es el amor al detalle". "Es un proceso artesanal, que está hecho con lápiz y papel", confirma Miguel Alaminos supervisor de 2D en LBA.
La Fundación de los Premios Princesa de Asturias, tal y como confirma Miguel, ha decidido entregarle este emblemático galardón a estos estudios por la manera que tiene de llegar a la gente porque tienen "un amor al detalle, a las cosas pequeñas" y sobre todo saben trasmitir de la manera más acertadas los valores más importantes de una sociedad, independientemente de en qué país estamos hablando.
Es tal la defensa y el amor por el detalle, que hace varios días, el presidente de Studio Ghibli, Kenichi Yoda, dijo que no es ajeno a la evolución de la inteligencia artificial (IA) y que incluso han introducido algunas de esas tecnologías, pese a que siga importándoles sobre todo el proceso del dibujo manual. No obstante, Yoda ha dejado claro que a día de hoy sigue prefiriendo la creación humana antes de algo elaborado con IA.
"Si voy a un restaurante y me ofrecen un menú elaborado por IA y otro elaborado por una persona, yo voy a optar por el último", confirmó a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, ciudad en la que recibirá el viernes el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. En esta edición el jurado ha otorgado el galardón al estudio de animación japonés por haber transformado excepcionalmente la creatividad en conocimiento y comunicación.
En el transcurso de la rueda de prensa, ofrecida en el Hotel de La Reconquista, Yoda ha reivindicado además la introducción en sus películas de momentos de respiro y reposo. Pese a que fuera de Japón les dijeron que deberían rellenar esos momentos con sonidos, desde el estudio optaron proyectarlo tal cual. Y al final las películas gustaron al público.
"Siempre hay una idea que está fija de lo que es lo correcto y a veces la gente cae en esa trampa de la teoría", ha indicado. Así, ha reivindicado los silencios o los movimientos sutiles que introducen sus creadores en las películas en ese proceso artesanal. Son escenas "tranquilas" que buscan "transmitir".
Le han preguntado al presidente de Studio Ghibli por su secreto para que sus películas trasciendan fronteras y tengan éxito fuera de Japón. Kenichi Yoda ha dicho que este año le hicieron la misma pregunta en un evento en Corea y que le gustó la respuesta que dio el propio moderador cuando dijo que solamente había que ver las películas para comprenderlo.