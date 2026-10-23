El Studio Ghibli, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por “su trascendencia en generaciones y fronteras”

Muchos se han preguntado por qué el Studio Ghibli recibe el Premio Princesas Asturias de Comunicación y Humanidades y no el de Artes. En el acta del evento refleja que su influencia "ha trascendido más allá de generaciones y fronteras" trasmitiendo valores tales como "el amor, la amistad y el respeto". Noticias Cuatro explica el por qué de ese galardón.

La filosofía de estos estudios no tienen nada que ver con el arte digital y la diferencia con sus creaciones, tal y como confirman los expertos "es el amor al detalle". "Es un proceso artesanal, que está hecho con lápiz y papel", confirma Miguel Alaminos supervisor de 2D en LBA.

La Fundación de los Premios Princesa de Asturias, tal y como confirma Miguel, ha decidido entregarle este emblemático galardón a estos estudios por la manera que tiene de llegar a la gente porque tienen "un amor al detalle, a las cosas pequeñas" y sobre todo saben trasmitir de la manera más acertadas los valores más importantes de una sociedad, independientemente de en qué país estamos hablando.

Es tal la defensa y el amor por el detalle, que hace varios días, el presidente de Studio Ghibli, Kenichi Yoda, dijo que no es ajeno a la evolución de la inteligencia artificial (IA) y que incluso han introducido algunas de esas tecnologías, pese a que siga importándoles sobre todo el proceso del dibujo manual. No obstante, Yoda ha dejado claro que a día de hoy sigue prefiriendo la creación humana antes de algo elaborado con IA.

"Si voy a un restaurante y me ofrecen un menú elaborado por IA y otro elaborado por una persona, yo voy a optar por el último", confirmó a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, ciudad en la que recibirá el viernes el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. En esta edición el jurado ha otorgado el galardón al estudio de animación japonés por haber transformado excepcionalmente la creatividad en conocimiento y comunicación.