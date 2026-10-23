Donald Trump llama a LeBron James "desgracia" tras calentar mientras sonaba el himno: el jugador responde tajante a sus críticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado duramente este jueves a la estrella de la NBA LeBron James por su comportamiento durante el himno nacional, asegurando en sus redes sociales que el baloncestista de 41 años es una "desgracia total" por no mantenerse firme mientras sonaban el 'The Star-Spangled Banner'. Noticias Cuatro detalla la reacción del jugador.

"Es una desgracia total", ha escrito el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social, donde ha afirmado que el deportista no muestra ningún respeto por su país.

La controversia se ha desatado a raíz de la difusión de unos vídeos en los que se observa a James ensayando movimientos de swing de golf y simulando tiros a canasta durante la interpretación del himno en los instantes previos al partido inaugural de su nuevo equipo, los Philadelphia 76ers, frente a los New York Knicks, actuales campeones de la NBA.

Trump ha compartido la grabación del encuentro disputado este martes, en el que el conjunto de LeBron James se impuso por 106 a 100, y en la que se aprecia al resto de jugadores formados en línea con relativa corrección durante el himno. En este sentido, el presidente estadounidense ha subrayado que la figura del baloncesto "debería pedir perdón a todos esos grandes guerreros y héroes americanos que murieron por la bandera estadounidense".

La publicación del mandatario ha sido reproducida en la red social X acompañada de comentarios mayoritariamente desfavorables hacia su persona, en los que numerosos usuarios le han tachado de prófugo del servicio militar y han criticado sus actuales políticas económicas y exteriores.

Por su parte, El jugador de los Philadelphia 76ers, LeBron James, ha respondido a las recientes críticas lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restando importancia a los reiterados ataques del mandatario, quien le había calificado de "desgracia total" por calentar mientras sonaba el himno nacional. "Debe ser un día con pocas noticias en la oficina", ha ironizado la estrella de la NBA.

Preguntado al término de su último encuentro contra los Cleveland Cavaliers --con victoria 'sixer' por 114 a 106-- por las insistentes referencias del dirigente republicano hacia su persona, James ha optado por esquivar la polémica con brevedad. "Sí, sí. Debe haber sido un día con pocas noticias en la oficina, ¿sabes? Un día lento de noticias en la oficina", ha despachado el baloncestista.