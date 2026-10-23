La ley de eutanasia, su posición sobre el feminismo o la subida del salario mínimo, entre los titulares de Feijóo en su primera entrevista en precampaña

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado su primera entrevista de precampaña en ‘Cadena SER’. El líder y el candidato del PP ha abordado temas que despiertan al electorado de la izquierda y, también, ha dejado claras sus propuestas en materia de vivienda e inmigración, como recogen y explican en 'Noticias Cuatro'.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fijado entre sus prioridades si gobierna tras las elecciones generales del 29 de noviembre la mejora del poder adquisitivo de los ciudadanos, no sólo mediante la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), sino del salario medio.
"Mi objetivo es que suba no sólo el salario mínimo, sino que suba el salario medio, y que la gente mejore su poder adquisitivo", ha afirmado el líder de los 'populares' durante una entrevista concedida a ‘Cadena SER’.
Asimismo, Feijóo ha garantizado en sus redes sociales que "todo incremento del SMI quedará exento del IRPF por ley y automáticamente", a diferencia del "lamentable espectáculo del sanchismo" sobre si debía quedar exento o no de tributación.
Aunque ahora mismo el SMI no tributa en el IRPF, Feijóo hacía referencia de este modo a los choques que se produjeron entre los Ministerios de Hacienda y Trabajo sobre esta cuestión. "No pienso repetir el lamentable espectáculo del sanchismo, que quería darle a Hacienda parte de la subida hasta que le paramos los pies", ha defendido en su cuenta de X.
En materia de pensiones, Feijóo ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los colectivos de jubilados garantizando que su actualización con el IPC será prioritaria: "Mi compromiso personal como candidato a la presidencia del Gobierno consiste en actualizar anualmente las pensiones conforme al IPC y en garantizar la viabilidad de las pensiones para los jóvenes", ha subrayado.
El presidente del PP ha negado que vaya a recortar las prestaciones o congelarlas y ha avanzado su intención de reactivar el Pacto de Toledo para acordar las reformas del sistema junto a sindicatos, patronal y partidos.
En todo caso, ha insistido en que su intención es reactivar el Pacto de Toledo y escuchar las propuestas que tienen sindicatos y empresarios sobre las pensiones.
Asimismo, Feijóo ha asegurado que, en caso de llegar al Gobierno, realizará una auditoría del Estado para evaluar la situación real de las infraestructuras, la red eléctrica, la sanidad y la viabilidad presupuestaria.
En materia de vivienda, el dirigente popular ha afirmado que, si gobierna, impulsará la construcción de un millón de viviendas, que crearán a su vez 500.000 empleos, rebajará el precio del suelo y abaratará los alquileres.
Para lograrlo, ha detallado propuestas como movilizar todo el suelo público para ofrecer pisos un 30% más baratos, exonerar de impuestos la compra a menores de 40 años mediante una rebaja del 60% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el IVA (aplazando el resto), garantizar el 100% de los avales hipotecarios para jóvenes y obligar por ley a los ayuntamientos a conceder licencias urbanísticas antes de 90 días.
"Lo primero que tengo que decirle es que mi primer objetivo es que Sánchez se vaya del Gobierno, abrir una nueva etapa en mi país, que se produzca un cambio político", ha declarado Feijóo al ser preguntado expresamente si solo gobernará España si gana las elecciones y el PP es la lista más votada.
Feijóo ha criticado que Sánchez llegara a Moncloa hace tres años y medio "después de perder contundentemente las elecciones, con mayoría absoluta en el Senado y con una diferencia de 16 escaños en el Congreso", llegando a hablar después de "tics antidemocráticos" ante las críticas que le lanzó el PSOE por presentarse a la investidura en 2023.
Eso sí, ha dicho que en esos pactos con Vox han fijado un "marco claro de cuáles son las líneas rojas" y dentro de ese marco han llegado a un acuerdo en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.
Según ha recalcado, "no es un pacto encapuchado" sino "transparente". "No tengo nada que ocultar de los pactos que hemos hecho y que han hecho mis compañeros en las comunidades autónomas", ha apostillado.