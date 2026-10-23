Desahucian a una familia con seis menores a su cargo en Vitoria: el propietario de la vivienda es una persona vulnerable

El desahucio de una familia con seis menores a su cargo ha sido ejecutado a primera hora de este viernes por la tarde en el barrio de Sansomendi de Vitoria-Gasteiz. El Sindicato Socialista de Vivienda ha anunciado que se manifestará por la tarde para denunciar la "violencia policial" durante el operativo. Noticias Cuatro enseña cómo ha sido el operativo.

A las 17:00 horas, frente al Ayuntamiento de la capital alavesa ha convocado una comparecencia y, posteriormente, a las 19:00 horas, el sindicato llama a manifestarse desde la Plaza de la Virgen Blanca bajo el lema "Contra todos los desahucios y la represión policial".

El sindicato Socialista de Vivienda ha indicado que, a la una de la tarde, ya se había ejecutado este desahucio de una vivienda ubicada en el número 28 de la avenida de Los Huetos de la capital alavesa. Según ha explicado, esta familia llevaba años residiendo en la misma vivienda y que la finalización del contrato de alquiler "amenazaba con dejar a toda la familia en la calle".

La portavoz del sindicato Ixone Santa María ha precisado que se trata de una familia numerosa y migrante. "Ellos lo tienen muy claro y así lo dicen. Saben que sufren ese racismo inmobiliario y ese es uno de los motivos por el que durante un año entero no hayan podido encontrar una alternativa, y se encuentren hoy en la situación límite en la que están", ha añadido.

En un comunicado, el sindicato ha explicado que la movilización convocada para esta tarde pretende denunciar, tanto los desahucios como la "violencia policial que perpetúa un sistema injusto que convierte la vivienda en un bien de negocio y niega sistemáticamente el derecho a la vivienda a la clase trabajadora".