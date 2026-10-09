Rosa Montero, escritora: “Intento encontrar siempre una nueva manera de contarme mis obsesiones”

Rosa Montero (Madrid, 1951) mantiene intacta la electricidad vital y la curiosidad con la que ha acompañado a varias generaciones de lectores. En la nuca lleva tatuado el lema “ni pena ni miedo”, inspirado en la célebre inscripción del poeta chileno Raúl Zurita en el desierto de Atacama; una declaración de intenciones que la escritora define como una pauta idónea para envejecer con lucidez.

A lo largo de 47 años de carrera literaria, iniciada en 1979 con la publicación de su novela debut ‘Crónica del desamor’, Montero ha construido una obra caracterizada por la metamorfosis, la investigación psicológica y la constante búsqueda de registros narrativos.

La autora reconoce en una entrevista con Noticias Cuatro que huye deliberadamente de la repetición y que cada nuevo libro representa un intento de arrojar luz sobre sus desasosiegos íntimos mediante formas narrativas renovadas. “Intento encontrar siempre una nueva manera de contarme mis obsesiones”, explica.

Rosa Montero y su nueva novela 'Un día en la vida de Clarita'

La publicación de ‘Un día en la vida de Clarita’ (Alfaguara) constituye una singularidad en el método de trabajo de la autora. Mientras que habitualmente Montero dedica meses o años a planificar minuciosamente la trama en sus cuadernos antes de redactar, en esta ocasión la novela nació de forma febril a partir de un encargo que derivó en una escritura en tiempo real.