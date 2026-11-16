El PSOE incluye en su programa electoral la figura de la ‘unión de amistad’ para otorgar derechos a personas sin vínculo familiar o de pareja

El Frente Amplio ha presentado hoy su programa electoral. Más de 1.000 medidas centradas en la vivienda, el salario mínimo y los derechos. Entre ellas, ofrecen una jornada laboral que no supere las 32 horas semanales. Frente Amplio quiere volver a la jubilación a los 65 años y limitar las herencias. Nadie podrá recibir más de 10 millones de euros y menos impuestos para los que hereden menos de 120.000 euros, como informa 'Noticias Cuatro'.
El programa de Frente Amplio incluye la última medida que han anunciado y que más polémica ha generado: de limitar las herencias de los ultrarricos a 10 millones de euros por heredero. Además, en las últimas horas hay más propuestas de campaña de los partidos. El PP: anuncia una ley de nietos a la vasca para que los exiliados vascos por terrorismo de ETA puedan votar en las elecciones autonómicas desde otra comunidad.
Por su parte, el PSOE propone, por una parte, nuevos impuestos a los grandes propietarios y por otra las uniones de amistad que son derechos que se quieren otorgar por cuidar a un amigo sin ser familia, pareja de hecho o estar casados.
El partido Socialista quiere incluir esa figura, la de Unión de Amistad, en el Código Civil. Amigos que viven juntos, que comparten gastos y que cuidan el uno de otro sin tener que ser pareja, pero con los mismos beneficios de cualquier pareja.
No son pareja, ni familia, pero son amigos y han decidido cuidarse entre ellos. Esta nueva figura jurídica que los socialista quieren incluir en el Código Civil para otorgar ciertos beneficios será denominada como ‘Unión de Amistad’. Los socialistas solo dedican a la unión de amistad siete líneas en su programa y no concretan en qué ventajas se traduciría. La figura de unión de amistad es algo parecido a lo que ya existe en Cataluña y Navarra.
El germen de esta medida la encontramos en Bélgica. Allí se estableció en el año 2000 y establecía que dos amigos tras una declaración jurada en un Ayuntamiento, podían compartir gastos del hogar, poder hacer la renta conjunta o ser reconocidos como familiares y, por tanto, tener derecho a la herencia.
La propuesta se enmarca en un contexto social en el que la convivencia se organiza, cada vez más, en torno a hogares pequeños y diversos.
La propuesta habla de un vínculo legal basado en el compromiso mutuo de cuidados. Este, el de los cuidados, es un ámbito que, tradicionalmente, se vincula a los miembros del entorno familiar.
Los hogares se han transformado radicalmente en las tres últimas décadas. Los formados por una familia de, al menos, cinco personas se han desplomado, mientras que los unipersonales casi se han duplicado. Según las estimaciones recogidas, son los que más van a seguir creciendo. El INE prevé que en 15 años el hogar formado por una sola persona será el más habitual en nuestro país.
Hay más gente viviendo sola y, también, más que comparte casa sin vínculo familiar o de amistad. Es un pequeño grupo, pero que va en aumento. La convivienda no familiar ha dejado de ser exclusivamente de estudiantes universitarios para extenderse a jóvenes trabajadores y adultos de mediana edad y tiene que ver tanto con la crisis de la vivienda como con nuevas dinámicas sociales.
Sin embargo, esta propuesta electoral no aclara si esa unión de amistad debe basarse en la convivencia. De momento, lo vincula solo a un compromiso mutuo de cuidados sin detallar si la amistad para conformar esa unión debe cumplir algún requisito, ni qué efectos tendrá en asuntos como permisos, vivienda, herencias o prestaciones.
El Frente Amplio sí ha dado detalles sobre su propuesta de libre designación de vínculos afectivos y de cuidados. Propone extender los permisos retribuidos que hoy solo corresponden a familiares como el de enfermedad, hospitalización, fallecimiento y cuidados por dependencia o crianza a la persona que libremente se elija.