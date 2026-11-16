El PSOE incluye en su programa electoral la figura de la ‘unión de amistad’ para otorgar derechos a personas sin vínculo familiar o de pareja

Noticias Cuatro 16 noviembre 2026

Pedro Sánchez ha anunciado más impuestos a fondos propietarios de vivienda y permisos para el cuidado de hijos. En su programa electoral del 29N, el PSOE propone en nuevos impuestos a los grandes propietarios y las uniones de amistad que son derechos que se quieren otorgar por cuidar a un amigo sin ser familia, pareja de hecho o estar casados.

El Frente Amplio ha presentado hoy su programa electoral. Más de 1.000 medidas centradas en la vivienda, el salario mínimo y los derechos. Entre ellas, ofrecen una jornada laboral que no supere las 32 horas semanales. Frente Amplio quiere volver a la jubilación a los 65 años y limitar las herencias. Nadie podrá recibir más de 10 millones de euros y menos impuestos para los que hereden menos de 120.000 euros, como informa 'Noticias Cuatro'.

El programa de Frente Amplio incluye la última medida que han anunciado y que más polémica ha generado: de limitar las herencias de los ultrarricos a 10 millones de euros por heredero. Además, en las últimas horas hay más propuestas de campaña de los partidos. El PP: anuncia una ley de nietos a la vasca para que los exiliados vascos por terrorismo de ETA puedan votar en las elecciones autonómicas desde otra comunidad. Por su parte, el PSOE propone, por una parte, nuevos impuestos a los grandes propietarios y por otra las uniones de amistad que son derechos que se quieren otorgar por cuidar a un amigo sin ser familia, pareja de hecho o estar casados. ¿En qué consiste esta nueva figura? El partido Socialista quiere incluir esa figura, la de Unión de Amistad, en el Código Civil. Amigos que viven juntos, que comparten gastos y que cuidan el uno de otro sin tener que ser pareja, pero con los mismos beneficios de cualquier pareja. No son pareja, ni familia, pero son amigos y han decidido cuidarse entre ellos. Esta nueva figura jurídica que los socialista quieren incluir en el Código Civil para otorgar ciertos beneficios será denominada como ‘Unión de Amistad’. Los socialistas solo dedican a la unión de amistad siete líneas en su programa y no concretan en qué ventajas se traduciría. La figura de unión de amistad es algo parecido a lo que ya existe en Cataluña y Navarra.

El PSOE incluye en su programa electoral la figura de la ‘unión de amistad’ para otorgar derechos a personas sin vínculo familiar o de pareja