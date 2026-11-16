La odisea de Carla, una joven de Alicante que tiene una cuádruple amputación de pies y manos y que quiere conducir

Noticias Cuatro 16 noviembre 2026

Carla es una joven de Xàtiva que ha compartido con ‘Noticias Cuatro’ la odisea que sufre para que la DGT la deje conducir con una cuádruple amputación, de pies y manos.

Carla es una joven de Xàtiva, Alicante, que ha compartido con ‘Noticias Cuatro’ la odisea que sufre para que la DGT la deje conducir con una cuádruple amputación, de pies y manos. Ella ha demostrado estar adaptada al uso de prótesis. Solo necesita una autorización administrativa que lleva meses esperando y como ha explicado a ‘Noticias Cuatro’.

La joven lleva meses esperando una respuesta de la DGT pese a haber superado el reconocimiento médico y presentado informes que avalan su adaptación a las prótesis. En septiembre presentó una reclamación formal para desbloquear el procedimiento y todavía sigue esperando. La odisea de Carla: "En el psicotécnico se vieron valoradas mis habilidades" Carla Maronda es esta joven abogada de Xàtiva que lleva meses intentando conseguir autorización para volver a conducir. Como ella misma explica, en 2024 sobrevivió a una grave infección que obligó a amputarle las dos manos y los dos pies. Después de una larga recuperación, considera que está preparada para ponerse de nuevo al volante y recuperar parte de la independencia que tenía antes. “Contraje una bacteria en 2024 y a raíz de esto sufrí una sepsis y me quedé sin manos y sin pies. Entonces cunado yo me encontré suficientemente adaptada a mis prótesis y preparada para poder conducir cogí un coche en un recinto privado, hice una especie de práctica para poner a prueba si tenía capacidades y habilidades para coger un vehículo. Vi que sí y empecé a ver qué trámites tenía que hacer para que la DGT me habilitase el carné de conducir. En primer lugar tenía que tener un informe de la médico rehabilitadora. Este informe lo tengo favorable. Hicimos la realización del psicotécnico y en el psicotécnico también se vieron mis habilidades”, explica a las cámaras de ‘Noticias Cuatro’ esta joven.

La odisea de Carla, una joven de Alicante que tiene una cuádruple amputación de pies y manos y que quiere conducir