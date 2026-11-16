La odisea de Carla, una joven de Alicante que tiene una cuádruple amputación de pies y manos y que quiere conducir

Carla es una joven de Xàtiva, Alicante, que ha compartido con ‘Noticias Cuatro’ la odisea que sufre para que la DGT la deje conducir con una cuádruple amputación, de pies y manos. Ella ha demostrado estar adaptada al uso de prótesis. Solo necesita una autorización administrativa que lleva meses esperando y como ha explicado a ‘Noticias Cuatro’.
La joven lleva meses esperando una respuesta de la DGT pese a haber superado el reconocimiento médico y presentado informes que avalan su adaptación a las prótesis. En septiembre presentó una reclamación formal para desbloquear el procedimiento y todavía sigue esperando.
Carla Maronda es esta joven abogada de Xàtiva que lleva meses intentando conseguir autorización para volver a conducir. Como ella misma explica, en 2024 sobrevivió a una grave infección que obligó a amputarle las dos manos y los dos pies. Después de una larga recuperación, considera que está preparada para ponerse de nuevo al volante y recuperar parte de la independencia que tenía antes.
“Contraje una bacteria en 2024 y a raíz de esto sufrí una sepsis y me quedé sin manos y sin pies. Entonces cunado yo me encontré suficientemente adaptada a mis prótesis y preparada para poder conducir cogí un coche en un recinto privado, hice una especie de práctica para poner a prueba si tenía capacidades y habilidades para coger un vehículo. Vi que sí y empecé a ver qué trámites tenía que hacer para que la DGT me habilitase el carné de conducir. En primer lugar tenía que tener un informe de la médico rehabilitadora. Este informe lo tengo favorable. Hicimos la realización del psicotécnico y en el psicotécnico también se vieron mis habilidades”, explica a las cámaras de ‘Noticias Cuatro’ esta joven.
El objetivo de Carla Maronda es poder desplazarse a los juzgados, atender a sus clientes y desarrollar su trabajo y su vida personal sin depender constantemente de otras personas. La joven explica a ‘Noticias Cuatro’ que desde hace meses está realizando todos los trámites necesarios, pero que, por el momento, no ha obtenido una respuesta definitiva de la DGT.
Fue en marzo cuando Carla se sintió preparada para volver a conducir. Sin embargo, tuvo que vender su anterior vehículo para afrontar los gastos de las prótesis y las adaptaciones que necesitaba en su vivienda. Su intención es comprar un coche nuevo y adaptarlo a sus necesidades.
Para conseguir el permiso, Carla ha reunido numerosos informes médicos, de rehabilitación y técnico-ortoprotésicos. Además, se sometió a un reconocimiento psicotécnico en un centro autorizado, donde obtuvo el resultado de apta.
Ante la falta de noticias, Carla ha presentado una reclamación formal ante la Jefatura Provincial de Tráfico. En el escrito explica todo el proceso realizado y denuncia la incertidumbre en la que se encuentra desde el pasado mes de abril.
Ella misma considera que la normativa contempla la posibilidad de obtener un permiso de conducción con adaptaciones específicas, siempre que se valore individualmente la capacidad de cada persona. Además, también se muestra dispuesta a realizar todas las pruebas y comprobaciones que sean necesarias para determinar qué adaptaciones debe llevar su futuro vehículo. Mientras tanto, Carla continúa esperando.