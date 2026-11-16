Jacobo Bergareche recrea la odisea migratoria de Amadou: “Él no odia al rico por ser rico, sino que admira y aspira a esa riqueza”

‘ Tío grande ’ (Libros del Asteroide, 2026), la obra más reciente del escritor y guionista Jacobo Bergareche , trenza el duelo personal con la dura travesía de la migración . En este libro, que combina crónica testimonial, viaje y memoria, Bergareche aborda la devastadora pérdida de su hermano Roque -asesinado en Angola en 2012- a través de la historia de Amadou , un joven guineano que con solo 12 años emprendió un viaje de cuatro años hacia Europa.

El origen de la obra se remonta a un encuentro fortuito durante el torneo anual de mus que el autor organiza en memoria de su hermano. Al intentar negociar la hora de cierre del local con el joven encargado, Bergareche compartió el dolor por la muerte de Roque; como respuesta, Amadou le confió la dura travesía que vivió junto a cinco amigos al salir de Guinea-Conakri, de los cuales solo dos lograron sobrevivir hasta alcanzar suelo europeo. Esa conversación transformó la pena individual en un espejo de ausencias compartidas y dio nacimiento a una profunda amistad entre ambos.

"La Odisea de nuestra época"

Impulsado por este vínculo, Bergareche viajó con Amadou hasta Bominí, la remota aldea natal del joven en las profundidades de Guinea, para reencontrarse con su madre, Binta, y con sus raíces. El relato contrapone la invisibilidad que sufren los migrantes en Europa -reducidos con frecuencia a cifras o categorías administrativas- con el pleno reconocimiento que experimentan en su comunidad de origen. Como reflexiona el propio autor en una entrevista con Noticias Cuatro, "no ser visto y no tener nombre para nadie es verdaderamente la mayor de las miserias".