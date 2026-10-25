El proyecto de la Sagrada Familia que tiene a los vecinos en vilo: “Si hacen la escalera caerán varios edificios”

En Barcelona , ya falta menos para poder disfrutar al completo de la Sagrada Familia que imaginó Gaudí. El templo avanza hacia su gran fachada final, pero para que la obra se haga realidad, implicaría derribar varios edificios. La reportera de Noticias Cuatro , Lorelei Esteban, ha hablado con algunos de los vecinos afectados.

"Estoy hasta los narices los demás no sé, pero yo sí", cuenta una vecina. Lo que Gaudí imaginó sobre esa fachada hace más de un siglo empieza a tomar forma. Pero para seguir construyendo, ahora mismo la pieza clave es un edificio.

"Llevamos 30 años viviendo aquí. Sabíamos dónde íbamos a vivir y la Sagrada Familia ya estaba aquí", cuenta otro vecino. La idea es levantar cuatro torres en la fachada de la Gloria. Delante una plaza elevada sobre la calle Mallorca con los coches circulando por debajo y una gran escalinata hasta la calle con una avenida.

"El proyecto afectaría a 3.000 personas que viven ahí"

"El Colegio de Arquitectos de Cataluña hizo un informe que negaba el proyecto de la Sagrada Familia que supusiera ir más allá de la manzana del templo. En caso de ejecutarse, afectaría a 3.000 personas que viven. Poca broma", sentencia Salvador Barroso, abogado de los afectados.

Gabriel Mercadal es presidente de la asociación vecinal del barrio. "Nos dijeron que había una afectación de unos 200 vecinos y que esos 200 vecinos tendrían derecho a ser realojados. Esto sería uno de los solares donde podría alzarse un edificio. Ahí podría realojar a todos los de Nuño", cuenta el hombre mientras señala el solar edificable.