El proyecto de Google que pretendía ser la mayor inversión hasta la fecha en Europa, paralizado en Finlandia tras la tala ilegal y masiva de 250.00 árboles

Noticias Cuatro 27 octubre 2026

El proyecto con el que Google pretendía culminar en Finlandia la mayor inversión realizada en Europa hasta la fecha ha quedado paralizado. La razón: la tala forestal masiva e ilegal que ha efectuado tras arrasar con 250.000 árboles antes de completar la evaluación de impacto ambiental.

'La mayor inversión realizada por Google en Europa hasta la fecha'. Así presentaba el gigante tecnológico su proyecto de centro de datos para la inteligencia artificial en Finlandia, un país que se ha convertido en referente para el sector. Sin embargo, este proyecto acaba de ser paralizado porque construirlo requería la tala masiva de bosque.

De hecho, las imágenes de las acciones que ya se han efectuado sobre el terreno previsto, en una zona rural del norte de Finlandia, sobrecogen. Donde hace unos meses había una gran masa forestal con 250.000 árboles, ahora solo queda un páramo tras arrasar con ellos. Se trata de una tala ilegal que ya ha sido paralizada y que pone a Google como responsable ante su objetivo de expandir sus centros de datos en el país.

El estado en que ha quedado el bosque tras la deforestación de 250.000 árboles por parte de Google en una zona prevista para su mayor inversión en Europa, destinada a la IA.