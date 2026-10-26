El proyecto de Google que pretendía ser la mayor inversión hasta la fecha en Europa, paralizado en Finlandia tras la tala ilegal y masiva de 250.00 árboles

'La mayor inversión realizada por Google en Europa hasta la fecha'. Así presentaba el gigante tecnológico su proyecto de centro de datos para la inteligencia artificial en Finlandia, un país que se ha convertido en referente para el sector. Sin embargo, este proyecto acaba de ser paralizado porque construirlo requería la tala masiva de bosque.
De hecho, las imágenes de las acciones que ya se han efectuado sobre el terreno previsto, en una zona rural del norte de Finlandia, sobrecogen. Donde hace unos meses había una gran masa forestal con 250.000 árboles, ahora solo queda un páramo tras arrasar con ellos.
Se trata de una tala ilegal que ya ha sido paralizada y que pone a Google como responsable ante su objetivo de expandir sus centros de datos en el país.
Con una inversión de 13.000 millones de euros, y tras más de 15 años operando en Finlandia, la compañía estadounidense presentaba el proyecto hablando de sus bondades, con nada más y nada menos que 145 centros de datos planificados para un país estratégico para el sector: es estable, con mucho territorio libre, un clima frío y mucha energía limpia.
Sin embargo, hace unos días el proyecto fue paralizado por no haber completado la evaluación de impacto ambiental necesaria antes de la tala masiva.
Iba a ser, en efecto, la mayor inversión realizada por Google en Europa hasta la fecha, pero ahora está en el aire.
Ante la situación, el propio presidente de Google Finlandia, Antti Järvinen, ha pedido perdón y ha prometido plantar 130 hectáreas de árboles en la zona; una reforestación que apenas supone un tercio de la superficie deforestada.