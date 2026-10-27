Kylián Mbappé se vuelve de Londres sin Balón de Oro y sin contratos con China . Una broma del delantero francés ha despertado una ola de indignación en el país. Tres patrocinadores han roto los contratos con él y la televisión estatal china ha suspendido la retransmisión de los partidos de LaLiga. Por su parte, Mbappé ya ha pedido perdón, como informan desde ' Noticias Cuatro '.ç

El medio chino 'The Paper', citando fuentes oficiales, informó de que el futbolista "ofendió profundamente a China" con sus declaraciones. Por ello, informaron de que todas las transmisiones y anuncios en los que aparece Mbappé han sido suspendidos , y se espera que este veto aumente, incluso, hasta romper "por completo" las colaboraciones.

El Gobierno chino explicó que, según el medio nacional 'The Paper', el goleador galo hirió los sentimientos nacionales al referirse a Mao Zedong, líder fundador de la República Popular, como "dictador chino". "Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos ", expresó Mbappé en una entrevista al programa francés 'The Bridge', preguntado por su 'meme' favorito.

El jugador se ha visto envuelto en esta polémica tras la suspensión de las emisiones de LaLiga en la televisión estatal china CCTV. Todo comenzaba después de las declaraciones del delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé sobre un 'meme' en el que el rostro del jugador se superponía al del exlíder asiático Mao Zedong.

La polémica que ha generado las palabras de Mbappé y que ha provocado una crisis entre el fútbol español y China

Además, varias empresas chinas, como el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, también rescindieron sus contratos publicitarios con el futbolista del francés. "Tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales", expresó un comunicado de Dongpeng Beverage Group.

Las disculpas del jugador

Kylian Mbappé ha roto su breve silencio tras la polémica por sus declaraciones sobre un ‘meme’ que lo comparaban con Mao Zedong y se ha disculpado públicamente.

En un comunicado emitido en sus redes sociales, el futbolista de El Real Madrid ha pedido perdón a toda la afición que se haya podido sentir ofendida por sus declaraciones. "Durante una entrevista reciente, respondí a un meme de mí mismo. Mi comentario fue desafortunado y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo. Me disculpo con todos aquellos a quienes mis palabras hayan ofendido. Esta no era mi intención en absoluto. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente. Kylian Mbappé", firma el comunicado el futbolista.

LaLiga lamenta las declaraciones de Mbappé y trabaja para superar la situación

Por su parte, LaLiga lamentó "profundamente la ofensa que los comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos" y aseguró que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales en China para abordar la situación, ante la suspensión en la televisión estatal CCTV de las retransmisiones de la competición española.

"Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes", afirmó el organismo tras la polémica por unas declaraciones del francés sobre un 'meme' que lo compara con Mao Zedong.

LaLiga también confirmó que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales en China para abordar esta situación y que pondrá en marcha, "en colaboración con los clubes y los jugadores, un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares".