Jesús Quirós, el único español entre los quince chocolateros que buscan ser el mejor del mundo en Bélgica

‘Noticias Cuatro’ ha tenido la oportunidad de acudir a las olimpiadas del chocolate , una competición que reúne a los 15 mejores chocolateros del mundo, entre ellos, un español. Se celebran en Amberes, Bélgica. Jesús Quirós , maestro chocolatero de Alcázar de San Juan, es uno de los pasteleros que busca seguir la estela del también español Lluc Crusellas , ganador de la última edición del World Chocolate Masters , celebrada en París en 2022.

15 maestros chocolateros, entre ellos un español, compiten desde este lunes en el World Chocolate Masters 2026, la novena edición de este "mundial del chocolate" celebrado en la ciudad flamenca de Amberes, en el que solo uno logrará convertirse en el mejor del mundo.

Los participantes -de los cuales solo una es mujer- llegan a Bélgica procedentes de tres continentes: Europa (Francia, Austria, España, Italia, Suecia, Suiza, Rumanía, el Reino Unido, Polonia y Bélgica), Asia (Corea del Sur, Japón y China) y América (Brasil y Canadá). Divididos en dos grupos, durante la semifinal los concursantes debían preparar en cinco horas unos bombones de autor y construir una escultura de grandes dimensiones.

De Alcázar de San Juan a Amberes

La obra de Jesús Quirós, maestro chocolatero de Alcázar de San Juan, consta de un puente de cuatro puntas inspirado en la cultura y la historia de Amberes y que culmina en un capullo de mariposa “para jugar con la metamorfosis” y con la transformación de lo antiguo a lo moderno.

“Venimos muy preparados”, explicaba a los medios el pastelero, que visitó la ciudad flamenca el año pasado para conseguir que "cada fase eliminatoria" relatase "una historia de Amberes, del chocolate". “Ha sido un año y medio duro, intenso, de pruebas, de ideas… Un año y medio de creer, de intentar llegar hasta donde podamos”, añadió el chocolatero español, que calificó de “sueño” haber alcanzado la semifinal.

Quinta generación de pasteleros

Quirós forma parte de la quinta generación que regenta la pastelería La Rosa, fundada en 1917 en su ciudad natal, donde le gustaría seguir trabajando, aunque asegura que es “una persona ambiciosa” que no va a “cerrar puertas a nada”.