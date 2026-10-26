Así recluta la red Blocus a los jóvenes para imitar las violentas protestas de Francia: “Te dicen cómo ir vestido y qué llevar"

Telegram ha cerrado un segundo grupo de 'Blocus' (BLOCUS-BCN2) este martes en el que había más de 2.000 miembros y en el que se incitaba a una nueva oleada de protestas violentas y altercados este sábado 31 de octubre en Barcelona. Noticias Cuatro ha hablado con varios jóvenes que estaban en ese tipo de grupos para analizar cómo recluta la red a los menores.

"Vamos a por la Apple, a por Versace". Es uno de los mensajes que aparecían en en el grupo de WhatsApp donde estaba una joven que cuenta su experiencia. "Uno de los integrantes dijo: rompe el cristal, coge todo lo que puedas y en menos de 10 segundos y sal corriendo por tu puta vida", explica.

Una amiga la metió en el chat grupal, en un principio, dice, ideado por dos chicas para manifestarse pacíficamente. Poco a poco se fueron metiendo más gente. Querían meterse a tiendas a robar y replicar lo de Francia", añade.

Dos días antes de los disturbios en Barcelona ya recibían instrucciones de cómo vestirse. "Pantalones negros, chaqueta negra, pasamontañas, guantes para no ser identificados", o qué llevar. "Sprays, bengalas, extintores. Había gente de todos lados, de toda Cataluña", subraya.

"Dicen que quieren coger un coche y estamparlo contra la tienda de Rolex"

Había 588 personas en el grupo y llegaron a ser más de 700 solo en este grupo. "Gente conocida sí que la han vuelto a unir a otros grupos y sí que tienen planteado hacer otra", cuenta.

A otro chico le animaron a unirse a la próxima convocatoria, pero no aceptó. "Me han enviado un link de WhatsApp para unirme con la portada del 31 de octubre que se va a realizar otra. Dicen que quieren coger un coche y estamparlo contra la tienda de Rolex", cuenta.