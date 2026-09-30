Los propietarios ven desproporcionada la indemnización de 12 meses al inquilino: “Acabaré vendiendo el piso”

El segundo decreto de vivienda , que no cuenta con los apoyos necesarios después de que PNV haya confirmado su rechazo, recoge la medida más polémica. Se trata de la prórroga obligatoria e indefinida del contrato de alquiler y la indemnización de 12 meses de alquiler por parte del propietario salvo causa justificada. Mientras los inquilinos consideran que es una medida justa, los caseros lo ven como el f in de la propiedad privada y que puede empujarles incluso a vender sus pisos en alquiler, tal y como han contado algunos a Noticias Cuatro .

Lo califican como "una mudanza imposible de pagar". Por ello, les parece justo recibir 12 mensualidades que le ayuden a sufragar los gastos. "Ya tienes que buscar otra habitación más cara, más lejos, el gasto en transporte", lamenta una vecina.

"Sería un drama realmente porque al final tú estás asentado en un sitio concreto y tienes tu vida hecha ya en ese barrio, en ese lugar", cuenta una inquilina. "Es un estrés" o "supongo que me iría a casa de mis padres" son algunas de las reacciones al mencionarles esta situación.

Los propietarios solo se librarían de pagar, entre otros motivos, si necesitan la casa para ellos mismos o para su familia, o si el inquilino tiene otra casa en el mismo municipio. Un decreto que divide a propietarios y a inquilinos, que no quieren enfrentarse a un fin de contrato.

En el otro lado, los propietarios ven desproporcionado ese dinero y lo consideran una amenaza. "Es un poco desorbitado yo no podría sostenerlo, es una situación de riesgo para mí", admite uno. "El propietario no es un demonio", reclama uno.

La clave que liberaría al propietario de indemnizar

Y es que admiten que puede empujarles incluso a vender sus pisos en alquiler si esta medida saliera adelante. "Eso provoca que un piso que tenemos para completar la pensión, acabemos vendiéndolo o dejándolo vacío", confiesa otro casero.

Dicho todo ello, este segundo decreto de vivienda del Gobierno especifica igualmente en qué casos el propietario estaría eximido de esa obligación de indemnizar al arrendatario, estableciendo: “La indemnización se abona en el momento de la entrega de la vivienda y no procede cuando la no prórroga responda a una causa justificada que se haga constar en la notificación: que el arrendador, siendo persona física, necesite la vivienda para sí o para sus familiares de segundo grado, con derecho del arrendatario a la indemnización si no llega a ocuparla en tres meses; que el arrendatario no habite de forma efectiva la vivienda arrendada; o que disponga de otra vivienda apta en el mismo municipio”.

La defensa del Gobierno al segundo decreto

Al respecto, confirmando la presencia de estas disposiciones en el texto, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha referido expresamente a ello defendiendo la renovación automática de los contratos de alquiler y subrayando que el modelo de contratos indefinidos existe "en media Europa".

En ese sentido, ha asegurado que lo que plantea es algo "de sentido común", que es que cuando un contrato vence a los cinco años, si es una persona jurídica quien suscribe ese contrato, se renueva automáticamente a no ser que haya una causa justificada.

Así, ha explicado que las causas justificadas para no renovar un contrato serían que el propietario lo necesite para vivir, para que viva un familiar o una causa similar, y ha subrayado que "si no quiere renovar ese contrato, tendrá que indemnizar" al arrendatario.