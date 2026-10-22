La Familia Real inaugura en Oviedo los actos de los Premios Princesa de Asturias con el tradicional concierto: todos los detalles

El Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo se ha engalanado para albergar el XXXIV concierto previo a la entrega de los Premios Princesa de Asturias, que han presidido S.S.M.M. los Reyes, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía. Minutos antes de las 19 ha llegado la Familia Real en la que ha sido su primera aparición pública, dando así el pistoletazo de salida a los actos que componen la agenda de la entrega de los galardones. Noticias Cuatro cuenta cómo ha sido el concierto y la primera toma de contacto de la Familia Real.
En el concierto se ha interpretado la Sinfonía n.º 2 en Si bemol mayor, Op. 52, 'Lobgesang' ('Canto de Alabanza'), de Félix Mendelssohn. La Familia Real ha llegado al Auditorio tras ser recibidos entre sonidos de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo.
Los reyes y sus hijas han vuelto a demostrar lo mucho que significa la tierra asturiana para ellos. Nada más bajarse de los vehículos, han saludado a los curiosos agolpados a las puertas del Palacio de Congresos ovetense, donde han sido recibidos por las autoridades. Doña Letizia y la princesa Leonor han optado por el negro, aunque la reina se ha distinguido al ponerle un punto de color con el verde de la parte superior de su conjunto.
Por su parte la infanta Sofía ha ido conjuntada con don Felipe, ambos de azul. La hija pequeña de los reyes ha escogido un vestido recto con pequeños volantes que le dan movimiento, siendo la más atrevida de los cuatro, al desafiar a las temperaturas del norte llevando tirante ancho y los brazos al descubierto.
Esta edición de los Princesa de Asturias es muy significativa para Leonor. Será la primera vez que presida un acto en solitario al recibir a los galardonados, horas antes de entregar los premios que llevan su nombre y lo hace convertida en una estudiante universitaria. Todo un cúmulo de acontecimientos que marcan un nuevo hito en la historia de la heredera al Trono de España.
La programación de la visita continuará este viernes en el Salón de Consejos del Hotel de la Reconquista de Oviedo, donde, a partir de las 11:20 horas, empezarán las tradicionales recepciones previas a la ceremonia de entrega de los premios. A las 11:20 horas, la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía mantendrán una audiencia con los galardonados con los Premios Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo.
Posteriormente, a las 11: 40 horas, los Reyes junto a sus hijas recibirán a los reconocidos con las Medallas de Asturias, Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos 2026. Una de las llegadas más esperadas ha sido la de Lionel Messi junto a su mujer Antonella que recibirá este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, en un acto que se celebrará, a partir de las 18:30 horas, en el Hotel Campoamor de Oviedo y que estará presidido por SSMM los Reyes Felipe VI y Letizia Ortiz.