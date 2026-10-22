La Familia Real inaugura en Oviedo los actos de los Premios Princesa de Asturias con el tradicional concierto: todos los detalles

Noticias Cuatro 22 octubre 2026

Los reyes Felipe VI y Letizia, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía han llegado este jueves a Oviedo para presidir los actos oficiales programados con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias de 2026

El Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo se ha engalanado para albergar el XXXIV concierto previo a la entrega de los Premios Princesa de Asturias, que han presidido S.S.M.M. los Reyes, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía. Minutos antes de las 19 ha llegado la Familia Real en la que ha sido su primera aparición pública, dando así el pistoletazo de salida a los actos que componen la agenda de la entrega de los galardones. Noticias Cuatro cuenta cómo ha sido el concierto y la primera toma de contacto de la Familia Real.

En el concierto se ha interpretado la Sinfonía n.º 2 en Si bemol mayor, Op. 52, 'Lobgesang' ('Canto de Alabanza'), de Félix Mendelssohn. La Familia Real ha llegado al Auditorio tras ser recibidos entre sonidos de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo. Los reyes y sus hijas han vuelto a demostrar lo mucho que significa la tierra asturiana para ellos. Nada más bajarse de los vehículos, han saludado a los curiosos agolpados a las puertas del Palacio de Congresos ovetense, donde han sido recibidos por las autoridades. Doña Letizia y la princesa Leonor han optado por el negro, aunque la reina se ha distinguido al ponerle un punto de color con el verde de la parte superior de su conjunto. Por su parte la infanta Sofía ha ido conjuntada con don Felipe, ambos de azul. La hija pequeña de los reyes ha escogido un vestido recto con pequeños volantes que le dan movimiento, siendo la más atrevida de los cuatro, al desafiar a las temperaturas del norte llevando tirante ancho y los brazos al descubierto.